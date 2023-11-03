3 ноября сокращенный рабочий день в Новосибирске по производственному календарю

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Если официальный праздник выпадает на выходные (субботу и воскресенье), то выходной переносится на следующий рабочий день. В 2023 году это будет 6 ноября. Таким образом, новосибирцы будут отдыхать официально 3 дня — 4, 5 и 6 ноября.
Как жители Новосибирской области будут работать 3 ноября? Сокращенный рабочий день предусматривает уменьшение рабочего дня на 1 час. Для тех, кто получает фиксированную зарплату, этот день оплачивается полностью, несмотря на сокращение рабочих часов.
Но стоит помнить о том, что в зависимости от графика работы (5-дневная или 6-дневная рабочая неделя) есть некоторые особенности. Для всех работников 3 ноября 2023 года будет сокращенный на 1 час рабочий день, а общие выходные дни — 4 и 5 ноября. Работники с 5-дневным графиком будут отдыхать также 6 ноября. А для тех, кто работает по графику 6-дневной недели, это будет первый рабочий день после праздника.