Громких барабанщиков выселили из подвала жилого дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В подвальном помещении многоквартирного жилого дома была частная музыкальная школа.
Как уточнили в прокуратуре, это размещение противоречит законодательству, так как ТСЖ не имело права разрешать функционирование предприятия с музыкальным сопровождением в подвале жилого дома.
В связи с выявленными нарушениями председателю ТСЖ внесли представление. В результате, был расторгнут договор аренды с музыкальной школой. Благодаря вмешательству прокуратуры, права жильцов на ведение спокойной жизни были восстановлены.