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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Было сильно шумно

Громких барабанщиков выселили из подвала жилого дома в Новосибирске

3 ноября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Было сильно шумно
В одном из домов Заельцовского района жильцы пожаловались на шумную музыку и звук барабанов, доносящиеся из подвала дома.

В подвальном помещении многоквартирного жилого дома была частная музыкальная школа.

Как уточнили в прокуратуре, это размещение противоречит законодательству, так как ТСЖ не имело права разрешать функционирование предприятия с музыкальным сопровождением в подвале жилого дома.

В связи с выявленными нарушениями председателю ТСЖ внесли представление. В результате, был расторгнут договор аренды с музыкальной школой. Благодаря вмешательству прокуратуры, права жильцов на ведение спокойной жизни были восстановлены.

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#Новосибирск#Прокуратура#Дом#Эмилия Губарева#ТСЖ#Жалоба
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