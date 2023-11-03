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Posted 3 ноября 2023, 14:02

Published 3 ноября 2023, 14:02

Modified 3 ноября 2023, 14:02

Updated 3 ноября 2023, 14:02

Королева ТикТока новосибирская кошка Соня снялась в фильме «Империя кошек»

3 ноября 2023, 14:02
6 ноября на телеканале «Пятница!» будет показан документальный фильм под названием «Империя кошек». Одной из героинь этого фильма стала кошка по имени Соня, которая является королевой TikTok и проживает в Новосибирске.

Россия занимает первое место по количеству кошек на душу населения. Исследование ВЦИОМ показало, что у каждого второго россиянина (51%) есть кошка. По данным «Яндекса», поисковые запросы с использованием слова «кот» в России на 40% превышают запросы с использованием слова «собака».

Фильм «Империя кошек» пытается найти ответы на вопросы, как кошкам удалось завладеть любовью россиян и что объединяет кошку и русского человека. Героями фильма являются кошки, их хозяева, фелинологи и другие специалисты.

Один из эпизодов фильма посвящен Соне, новосибирской кошке, на которую подписано более 17 миллионов человек. По словам хозяйки Сони, Анастасии Авериной, в день у кошки может быть до 50 предложений о рекламе, и стоимость одного контракта достигает трех миллионов рублей. У Сони есть свой гардероб с одеждой, обувью и аксессуарами, включая именной ошейник от Louis Vuitton. У кошки есть швея, которая создает для нее уникальные вещи.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Кошка#Шоу#Телешоу#Телевидение
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