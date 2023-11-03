Королева ТикТока новосибирская кошка Соня снялась в фильме «Империя кошек»

Один из эпизодов фильма посвящен Соне, новосибирской кошке, на которую подписано более 17 миллионов человек. По словам хозяйки Сони, Анастасии Авериной, в день у кошки может быть до 50 предложений о рекламе, и стоимость одного контракта достигает трех миллионов рублей. У Сони есть свой гардероб с одеждой, обувью и аксессуарами, включая именной ошейник от Louis Vuitton. У кошки есть швея, которая создает для нее уникальные вещи.