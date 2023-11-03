На суде в Новосибирске с родителей потребовали заявление от их умершей дочки

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В мае 2022 года произошла трагическая смерть шестимесячной девочки в Новосибирске. Ребенка привезли в клинику для операции по исправлению заячьей губы, но случилось несчастье. После операции родители не получили никакой информации о возникших проблемах, а на третий день им сообщили, что у дочки началось кровотечение, после чего она скончалась. Семья была потрясена этой трагедией.
Родные обратились за результатами судебно-медицинской экспертизы и ужаснулись ее выводами. Оказалось, что объем крови, потерянной ребенком во время операции, не был восполнен, из-за чего возникло кислородное голодание и отек головного мозга, что привело к отказу органов. Если бы врачи провели переливание крови, девочка могла бы выжить. Родители задаются вопросом: за что так относились к их дочке, ведь она мучилась девять часов, и никто не следил за ее состоянием после операции, пишет КП-Новосибирск.
По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родители также подали иск в суд с требованием компенсации. Недавно на заседании возник скандал, когда сторона защиты потребовала представить заявление от шестимесячной дочки. Этот требование вызвало шок у родителей, ведь их девочка умерла полтора года назад, да и писать заявление она явно еще не научилась.
Сейчас семья ожидает результатов дополнительной экспертизы, которая определит, будет ли уголовное дело продолжаться или прекратится. Важно, чтобы эксперты подтвердили прямую причинную связь между действиями врачей и смертью ребенка.