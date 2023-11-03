На суде в Новосибирске с родителей потребовали заявление от их умершей дочки

Родные обратились за результатами судебно-медицинской экспертизы и ужаснулись ее выводами. Оказалось, что объем крови, потерянной ребенком во время операции, не был восполнен, из-за чего возникло кислородное голодание и отек головного мозга, что привело к отказу органов. Если бы врачи провели переливание крови, девочка могла бы выжить. Родители задаются вопросом: за что так относились к их дочке, ведь она мучилась девять часов, и никто не следил за ее состоянием после операции, пишет КП-Новосибирск.