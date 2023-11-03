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Новосибирцам пообещали незабываемое зрелище

Над Новосибирском пролетят Ориониды: когда романтикам наблюдать метеоры?

3 ноября 2023, 12:36
Фото: unsplash.com
Новосибирцам пообещали незабываемое зрелище

Над Новосибирском 7 ноября пролетит метеорный поток Ориониды

В начале ноября над Новосибирском пролетит метеорный поток Ориониды. Астрономы считают его одним из самых ярких и зрелищных. О том, когда и как наблюдать это уникальное явление, рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Метеорный поток начал набирать силу 21 октября. Радиант Орионид скоро переместится в созвездие Близнецов, где 7 ноября и произойдет его весьма зрелищное завершение. Поэтому новосибирцам стоит заранее подготовиться к захватывающему зрелищу.

«Наблюдать Ориониды лучше со второй половины ночи до самых предрассветных сумерек, так как радиант метеорного потока будет восходить в небо, находясь во все более благоприятных условиях для наблюдения. Ориентиром должно служить созвездие Ориона, яркие звезды которого в виде бантика хорошо узнаваемы среди других созвездий», — рассказал Atas.Info Олег Кашин.

Одной из особенностей Орионид является высокая геоцентрическая скорость — до 66 километров в секунду. Поэтому данные метеоры будут эффектно пролетать в звездном небе, оставляя у наблюдателей незабываемые впечатления.

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#Новосибирск#Космос#Астрономия#Александр Ляхов#Метеорный поток
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