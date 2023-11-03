Над Новосибирском пролетят Ориониды: когда романтикам наблюдать метеоры?

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Метеорный поток начал набирать силу 21 октября. Радиант Орионид скоро переместится в созвездие Близнецов, где 7 ноября и произойдет его весьма зрелищное завершение. Поэтому новосибирцам стоит заранее подготовиться к захватывающему зрелищу.
«Наблюдать Ориониды лучше со второй половины ночи до самых предрассветных сумерек, так как радиант метеорного потока будет восходить в небо, находясь во все более благоприятных условиях для наблюдения. Ориентиром должно служить созвездие Ориона, яркие звезды которого в виде бантика хорошо узнаваемы среди других созвездий», — рассказал Atas.Info Олег Кашин.
Одной из особенностей Орионид является высокая геоцентрическая скорость — до 66 километров в секунду. Поэтому данные метеоры будут эффектно пролетать в звездном небе, оставляя у наблюдателей незабываемые впечатления.