Над Новосибирском пролетят Ориониды: когда романтикам наблюдать метеоры?

Над Новосибирском 7 ноября пролетит метеорный поток Ориониды

В начале ноября над Новосибирском пролетит метеорный поток Ориониды. Астрономы считают его одним из самых ярких и зрелищных. О том, когда и как наблюдать это уникальное явление, рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.