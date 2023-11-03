Погибшего на СВО разведчика с позывным «Шрам» похоронили в Новосибирской области

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Published Сегодня, 01:36
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Валентин Чебыкин родился 9 февраля 2003 года в Чернаковке и окончил Новомайзасскую школу в 2020 году. После этого он получил профессию ветеринарного врача в Венгеровском центре профобучения.
В 2021 году он служил в мотострелковых войсках, а затем поступил в Колыванский аграрный колледж. Однако весной 2023 года он отправился служить в зону СВО.
Сибиряк был направлен на передовую 20 мая. Он участвовал в боях в Кременной и других опасных местах на луганском направлении.
20 октября его разведгруппа подверглась минометному обстрелу в районе н. п. Водяное. Солдат получил серьезное ранение от осколка и через 2,5 часа скончался от обильной потери крови.
В его родном селе Чернаковка состоялось прощание с юным бойцом. Глава района, военный комиссар, его учительница, сослуживцы и многие другие пришли, чтобы отдать ему последний поклон. Друзья Чебыкина подчеркнули, что он был дружелюбным и общительным парнем.