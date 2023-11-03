Портрет идеальной женщины создала нейросеть для мужчин из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Искусственный интеллект ChatGPT провел «исследование» и создал описание идеальной женщины для мужчин из Новосибирска. Как выяснилось, понятие идеала у каждого человека различно, но существуют общие черты, привлекающие новосибирцев.
Во-первых, это уверенность. Жители Сибири ценят женщин, которые верят в свои возможности и стремятся достигать поставленных целей. Кроме того, важно быть умной, образованной и амбициозной.
Внешний вид также влияет на выбор. Мужчины из Новосибирска ценят аккуратность, стильность и индивидуальность в одежде и общем облике девушки.
Еще одним важным критерием является дружелюбие. Мужчины хотят, чтобы их избранница была общительной, умела налаживать отношения с окружающими и проявлять эмоциональную стабильность.