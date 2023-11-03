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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Какой должна быть идеальная женщина?

Портрет идеальной женщины создала нейросеть для мужчин из Новосибирска

3 ноября 2023, 04:05
Фото: Midjourney
Какой должна быть идеальная женщина?
Нейросеть создала идеальный портрет женщины для мужчин из Новосибирска: в нем есть такие черты, как уверенность, интеллект, амбициозность.

Искусственный интеллект ChatGPT провел «исследование» и создал описание идеальной женщины для мужчин из Новосибирска. Как выяснилось, понятие идеала у каждого человека различно, но существуют общие черты, привлекающие новосибирцев.

Во-первых, это уверенность. Жители Сибири ценят женщин, которые верят в свои возможности и стремятся достигать поставленных целей. Кроме того, важно быть умной, образованной и амбициозной.

Внешний вид также влияет на выбор. Мужчины из Новосибирска ценят аккуратность, стильность и индивидуальность в одежде и общем облике девушки.

Еще одним важным критерием является дружелюбие. Мужчины хотят, чтобы их избранница была общительной, умела налаживать отношения с окружающими и проявлять эмоциональную стабильность.

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#Общество#Новосибирск#Женщины#Эмилия Губарева#Женщина#Нейросеть#Идеал#Портрет#Образованность
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