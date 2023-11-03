Площадки, амфитеатр: что будет с новосибирским Инюшенским бором после благоустройства

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:29
Планируется установить смотровые площадки, скамейки и лежаки для отдыха горожан. В парке будут размещены интересные арт-объекты. Часть дорожек закроют деревянными настилами и специальным покрытием. Мост через реку Камышенку будет построен, но при этом зеленые заросли сохранят.
Для детей обустроят игровую площадку, а для расширения кругозора установят стенды с информацией о растениях. В центре парка будет амфитеатр, навес со столами и стульями, площадка для детей и игровой комплекс. Также предусмотрена парковка и отделка входной зоны, возможно появление визит-центра.
Жители Новосибирска могут принять участие в обсуждении проекта, которое состоится 8 ноября в НГПУ. Архитекторы представят его лично горожанам. Также с 3 по 17 ноября можно оставить свое мнение о проекте онлайн на портале «Зелёный Новосибирск». Регистрация необходима в обоих случаях. Сам проект смотрите по ссылке.