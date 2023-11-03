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Проект благоустройства Инюшенского бора представили в Новосибирске

Площадки, амфитеатр: что будет с новосибирским Инюшенским бором после благоустройства

3 ноября 2023, 01:21
Фото: Зеленый Новосибирск/ВК

Проект благоустройства Инюшенского бора представили в Новосибирске

Дизайн-проект по благоустройству Инюшенского бора в Новосибирске был представлен общественности.

Планируется установить смотровые площадки, скамейки и лежаки для отдыха горожан. В парке будут размещены интересные арт-объекты. Часть дорожек закроют деревянными настилами и специальным покрытием. Мост через реку Камышенку будет построен, но при этом зеленые заросли сохранят.

Для детей обустроят игровую площадку, а для расширения кругозора установят стенды с информацией о растениях. В центре парка будет амфитеатр, навес со столами и стульями, площадка для детей и игровой комплекс. Также предусмотрена парковка и отделка входной зоны, возможно появление визит-центра.

Жители Новосибирска могут принять участие в обсуждении проекта, которое состоится 8 ноября в НГПУ. Архитекторы представят его лично горожанам. Также с 3 по 17 ноября можно оставить свое мнение о проекте онлайн на портале «Зелёный Новосибирск». Регистрация необходима в обоих случаях. Сам проект смотрите по ссылке.

Фото: atas.info
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#Новосибирск#Благоустройство#Эмилия Губарева#Инюшенский бор#Дизайн-проект
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