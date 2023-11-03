Площадки, амфитеатр: что будет с новосибирским Инюшенским бором после благоустройства

Жители Новосибирска могут принять участие в обсуждении проекта, которое состоится 8 ноября в НГПУ. Архитекторы представят его лично горожанам. Также с 3 по 17 ноября можно оставить свое мнение о проекте онлайн на портале «Зелёный Новосибирск». Регистрация необходима в обоих случаях. Сам проект смотрите по ссылке.