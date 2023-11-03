Психоз начинается с бессонницы — об обострениях рассказала психиатр из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Термином «обострение» в медицинской науке называется период ухудшения того или иного хронического заболевания, характеризующееся усилением уже имеющихся симптомов или появлением новой симптоматики. Этим обострение отличается от состояния ремиссии, когда симптомы заболевания минимальны или полностью отсутствуют. Однако далеко не все обострения — в том числе, расстройств психики — связано с конкретным временем года, поэтому про «весенние» и «осенние» периоды чаще говорят обыватели, а не врачи-психиатры.
К сезонным расстройствам психики специалисты относят тревожные расстройства, расстройства настроения и нарушения сна. При этом подобные состояния очень часто связаны с обострением соматических заболеваний или возникают на фоне общего снижения иммунитета. Например, гипертоники могут не спать по ночам или откровенно грустить. Но бывает и хуже.
«При гипертонии могут наблюдаться проблемы с памятью, вплоть до полного отсутствия кратковременной памяти, появляться бредовые идеи и галлюцинации, „странное“ бессмысленное поведение, которые могут купироваться после стабилизации давления», — рассказала Atas.Info Наталья Глебашева.
Одним из стереотипов является необычное поведение таких пациентов. Например, «обостренный» пациент с шизофренией может разговаривать сам с собой на улице или писать письма в прокуратуру. Но специалист развенчала массовые заблуждения.
«Иногда в весенне-осенний период так могут вести себя люди с сопутствующей соматической патологией — подобное обострение симптоматики могут вызывать перепады атмосферного давления. Если же речь идет о „чистом“ психическом заболевании, то, к сожалению, „писать письма“ в прокуратуру сосед может в течение всего года. На самом деле, среди людей с психическим заболеванием только малая часть представляет реальную опасность для окружающих», — отметила Наталья Глебашева.
Зачастую на прием к психиатру приходят люди с тревогой, усталостью, слезливостью, неприятными ощущениями в теле и самоуничижительными мыслями. Но многие новосибирцы предпочитают не обращаться за помощью, считая это нормальным.
Очень часто обострения возникают после сложных обстоятельств в жизни человека — психологических травм, тяжелых заболеваний, резкой смены работы или переезде в другой регион. Очень часто организм — особенно весной и осенью, во время перестройки циркадных ритмов — подобным образом «ломается» от стресса. Влияют на это также интенсивные нагрузки и бессонница.
«При любых интенсивных нагрузках и недостаточном отдыхе снижается резистентность и адаптивные возможности организма. Ему „не хватает сил“ перестраиваться и справляться с возникающими трудностями. Если человек регулярно пренебрегает полноценным сном, то может происходить „сбой“ синтеза нейромедиаторов, что приводит в дальнейшем к разнообразным проблемам с психическим здоровьем. Неоднократно замечено, что обострения тяжелых психических заболеваний, психозов начинаются с бессонницы», — подчеркивает Наталья Глебашева.
Поэтому новосибирцам, не желающим пить таблетки и регулярно наблюдаться у психиатра, следует соблюдать достаточно простые правила. Если имеются проблемы, например, с сердцем, то нужно как можно чаще наблюдаться у специалиста. Трудоголикам или страдающим от несчастной любви стоит пересмотреть жизненные приоритеты. Всем без исключения надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и соблюдать режим дня. Особое внимание на психическое здоровье стоит обратить тем, кто уже перенес какие-либо психические проблемы или имеющим таких родственников.