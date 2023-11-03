Психоз начинается с бессонницы — об обострениях рассказала психиатр из Новосибирска

Термином «обострение» в медицинской науке называется период ухудшения того или иного хронического заболевания, характеризующееся усилением уже имеющихся симптомов или появлением новой симптоматики. Этим обострение отличается от состояния ремиссии, когда симптомы заболевания минимальны или полностью отсутствуют. Однако далеко не все обострения — в том числе, расстройств психики — связано с конкретным временем года, поэтому про «весенние» и «осенние» периоды чаще говорят обыватели, а не врачи-психиатры.