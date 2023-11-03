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Новосибирский авиационный завод им.В.П.Чкалова

Тысячи новосибирцев устроились работать на оборонные предприятия

3 ноября 2023, 09:57
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Новосибирский авиационный завод им.В.П.Чкалова
Актуальные задачи по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона обсудили в Правительстве Новосибирской области на заседании межведомственной рабочей группы, которое провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Как подчеркнул заместитель губернатора Сергей Нелюбов, принятый Правительством региона дополнительный пакет мер по обеспечению кадровой потребности отрасли уже показал свою результативность. В течение последних трех недель в оборонно-промышленный комплекс региона пришли работать 221 новых сотрудников, это 9% от общей текущей потребности в специалистах. Всего в текущем году центрами занятости населения выдано около четырех тысяч направлений жителям региона для трудоустройства в оборонно-промышленный комплекс, в целом в 2023 году в эту сферу трудоустроены более 9 тысяч человек.

Среди наиболее эффективных мер реализуемой «дорожной карты» по комплектованию кадрами данной отрасли отметили проводимую в регионе информационную кампанию по освещению условий труда, предоставляемых гарантиях и привлечения соискателей. Продолжаются выезды в сельские районы области мобильных пунктов по набору работников: уже состоялось 11 выездов специалистов кадровых служб предприятий и центров занятости населения, более 600 жителей 14 сельских муниципальных районов посетили мобильные пункты, где прошли собеседования и получили индивидуальные консультации.

За счет средств федерального и областного бюджетов на субсидиарной основе организовано переобучение работников данной отрасли, и на сегодняшний день порядка 300 человек получают новые профессиональные компетенции. Для ищущих работу граждан проводят отраслевые профтуры, где в ходе экскурсий по цехам рассказывают о преимуществах работы, заработной плате и других приоритетных составляющих, необходимых для принятия решения о трудоустройстве. В настоящее время открыты вакансии в 56 организациях, выполняющих государственный оборонный заказ. Всего же предприятия ОПК готовы принять порядка 2 тысяч человек с высшим и средним профессиональным образованием.

Бюджетникам повысят зарплаты: поправки Губернатора поддержали в Заксобрании региона
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В Новосибирской области сотрудникам бюджетной сферы повысят заработные платы — поправки губернатора приняты в Заксобрании области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Завод#СВО#Ольга Храмушкина
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