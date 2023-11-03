Тысячи новосибирцев устроились работать на оборонные предприятия

Как подчеркнул заместитель губернатора Сергей Нелюбов, принятый Правительством региона дополнительный пакет мер по обеспечению кадровой потребности отрасли уже показал свою результативность. В течение последних трех недель в оборонно-промышленный комплекс региона пришли работать 221 новых сотрудников, это 9% от общей текущей потребности в специалистах. Всего в текущем году центрами занятости населения выдано около четырех тысяч направлений жителям региона для трудоустройства в оборонно-промышленный комплекс, в целом в 2023 году в эту сферу трудоустроены более 9 тысяч человек.



Среди наиболее эффективных мер реализуемой «дорожной карты» по комплектованию кадрами данной отрасли отметили проводимую в регионе информационную кампанию по освещению условий труда, предоставляемых гарантиях и привлечения соискателей. Продолжаются выезды в сельские районы области мобильных пунктов по набору работников: уже состоялось 11 выездов специалистов кадровых служб предприятий и центров занятости населения, более 600 жителей 14 сельских муниципальных районов посетили мобильные пункты, где прошли собеседования и получили индивидуальные консультации.



За счет средств федерального и областного бюджетов на субсидиарной основе организовано переобучение работников данной отрасли, и на сегодняшний день порядка 300 человек получают новые профессиональные компетенции. Для ищущих работу граждан проводят отраслевые профтуры, где в ходе экскурсий по цехам рассказывают о преимуществах работы, заработной плате и других приоритетных составляющих, необходимых для принятия решения о трудоустройстве. В настоящее время открыты вакансии в 56 организациях, выполняющих государственный оборонный заказ. Всего же предприятия ОПК готовы принять порядка 2 тысяч человек с высшим и средним профессиональным образованием.