Умер народный артист России, солист новосибирского НОВАТа Владимир Урбанович

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
85-летний певец и актер Владимир Урбанович ушел из жизни 2 ноября в Новосибирске. Эту информацию сообщили на сайте коллектива НОВАТ.
Урбанович был известен как ведущий солист новосибирского театра оперы и балета в течение 40 лет. Он исполнил более 60 ролей в оперных спектаклях и также преподавал на кафедре сольного пения в Новосибирской консерватории. Многие его ученики стали успешными артистами в ведущих театрах России.
Напомним, что ранее в Новосибирске скончался Борис Гурин, создатель оркестра народных инструментов. Он был заслуженным артистом РСФСР и умер на 84-м году жизни.