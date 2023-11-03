Умер народный артист России, солист новосибирского НОВАТа Владимир Урбанович

Урбанович был известен как ведущий солист новосибирского театра оперы и балета в течение 40 лет. Он исполнил более 60 ролей в оперных спектаклях и также преподавал на кафедре сольного пения в Новосибирской консерватории. Многие его ученики стали успешными артистами в ведущих театрах России.