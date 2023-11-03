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Умер народный артист России, солист новосибирского НОВАТа Владимир Урбанович

Умер народный артист России, солист новосибирского НОВАТа Владимир Урбанович

3 ноября 2023, 06:29
Фото: НОВАТ
В Новосибирске умер певец и актёр Владимир Урбанович, который был ведущим солистом новосибирского театра оперы и балета и исполнил более 60 партий в оперных спектаклях.

85-летний певец и актер Владимир Урбанович ушел из жизни 2 ноября в Новосибирске. Эту информацию сообщили на сайте коллектива НОВАТ.

Урбанович был известен как ведущий солист новосибирского театра оперы и балета в течение 40 лет. Он исполнил более 60 ролей в оперных спектаклях и также преподавал на кафедре сольного пения в Новосибирской консерватории. Многие его ученики стали успешными артистами в ведущих театрах России.

Напомним, что ранее в Новосибирске скончался Борис Гурин, создатель оркестра народных инструментов. Он был заслуженным артистом РСФСР и умер на 84-м году жизни.

Умер создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин из Новосибирска
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