В Новосибирске в рамках проекта «Сибирь заряжает» открыты станции для электромобилей

«В нашем городе электрические станции начали появляться три года назад. И оказались востребованы автомобилистами, пересевшими на электрокары. Всего в Новосибирске насчитывается более 800 таких машин. Это немного, но, возможно, причина как раз в отсутствии необходимой зарядной инфраструктуры, которая сейчас появляется, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время открытия станции. — Надеюсь, эту услуги оценят медицинские работники и жители близлежащих к городской больнице домов».