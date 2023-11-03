В Новосибирске в рамках проекта «Сибирь заряжает» открыты станции для электромобилей

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Одну из первых станций зарядки электромобилей «Сибирская генерирующая компания» открыла у корпуса №7 на территории Городской клинической больницы №1, станция находится у здания по адресу Залесского, 6. До конца этого года компания откроет еще 40 пунктов в восьми районах города. Как рассказал исполнительный директор «Сибирской генерирующей» компании Павел Барило, в 2024 году количество зарядных станций планируется увеличить до 80-ти.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии одной из первых станций для зарядки электромобилей отметил, что это серьезный шаг к экологичности, удобству и созданию современной транспортной инфраструктуры в городе.
«В нашем городе электрические станции начали появляться три года назад. И оказались востребованы автомобилистами, пересевшими на электрокары. Всего в Новосибирске насчитывается более 800 таких машин. Это немного, но, возможно, причина как раз в отсутствии необходимой зарядной инфраструктуры, которая сейчас появляется, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время открытия станции. — Надеюсь, эту услуги оценят медицинские работники и жители близлежащих к городской больнице домов».
«Минэнерго РФ составлена заявка на получение софинансирования для 30 станций в Новосибирске», — сообщил на открытии вице-губернатор Сергей Семка.
Станции открываются в рамках пилотного проекта «Сибирь заряжает», который объединил компании, так или иначе связанные с развитием инфраструктуры для электромобилей в области. Сейчас проект активно работает в Красноярске и Новосибирске, в нем принимают участие СГК, АО «РЭС», Новосибирская городская сетевая компания, электросетевая компания СЭТ-54.
Для использования станции достаточно установить мобильное приложение на смартфон, которое позволит управлять процессом зарядки. При соединении зарядного устройства с автомобилем, машина через интернет вступает в «диалог» с зарядной станцией, и буквально за пару минут можно увидеть сигнал зарядки. В отключенном от автомобиля состоянии зарядное устройство абсолютно безопасно, в том числе, для играющих рядом с детей.
Места для установки зарядных станций были выбраны с расчетом, чтобы как можно большее количество горожан могли воспользоваться услугами станции. Зарядные станции установлены на трансформаторные будки, рядом установлены информационные стенды. «При выборе мест для станций учитывалось наличие парковки, удобство подъезда к станции и запас мощности трансформаторной подстанции» — рассказал руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций «Сибирской генерирующей компании» Андрей Витковский.
Ремонт здания для киностудии «Поиск» в Новосибирске завершат осенью 2024 года.