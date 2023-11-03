Врач рассказал, почему падает уровень гемоглобина

Есть несколько причин низкого уровня гемоглобина. Скрытое кровотечение может быть вызвано обильными месячными у женщин, нарушением свертываемости крови или употреблением найза или аспиринов. Низкий уровень гемоглобина также может указывать на нарушение производства эритроцитов из-за анемии, лейкемии, генетических заболеваний или опухолей. Питание также может быть причиной снижения гемоглобина, особенно если в рационе нехватка железа или если человек следует веганской диете.