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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Врач рассказал, почему падает уровень гемоглобина

3 ноября 2023, 08:36
Гемоглобин, который находится в красных кровяных клетках, играет важную роль в доставке кислорода в организме. Когда его уровень опускается, человек может почувствовать слабость и часто заболевать.

Однако не всегда нужно принимать железо для повышения гемоглобина. Врач интегративной медицины Руслан Масгутов объясняет Pravda.Ru, почему падает уровень гемоглобина и как его можно повысить без лекарств.

Есть несколько причин низкого уровня гемоглобина. Скрытое кровотечение может быть вызвано обильными месячными у женщин, нарушением свертываемости крови или употреблением найза или аспиринов. Низкий уровень гемоглобина также может указывать на нарушение производства эритроцитов из-за анемии, лейкемии, генетических заболеваний или опухолей. Питание также может быть причиной снижения гемоглобина, особенно если в рационе нехватка железа или если человек следует веганской диете.

Симптомы низкого уровня гемоглобина включают холодные руки и ноги, быструю утомляемость, головокружение и боль в груди. Также это может привести к снижению иммунитета и различным заболеваниям.

Есть несколько способов повысить уровень гемоглобина. Важно в первую очередь избавиться от хронических воспалительных процессов в кишечнике, так как они мешают усвоению железа из пищи. Для повышения гемоглобина полезно употреблять продукты, богатые железом, например, гранаты, яблоки, шпинат и говяжью печень. Следует также избегать употребления сладкого и бобовых, так как они содержат воспалительные белки, которые мешают всасыванию железа.

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