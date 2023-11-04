Актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла в сериале роль Екатерины Великой

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Актриса из Новосибирска, Софья Зайка, исполнила роль Екатерины Великой в сериале «Смешная история». Сюжет основан на приключениях известных людей, которые оказались в современном мире.
Софья опубликовала фото своего образа императрицы в своих социальных сетях. Она всегда мечтала погрузиться в эпоху того времени, особенно такого персонажа. Съемки были интересными благодаря красивым локациям, дворцам, декорациям и костюмам.
Актриса отметила, что только корона в ее наряде весила пять килограммов. Она тренировалась, чтобы уверенно ходить в ней. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, в которых создатели использовали известные факты, чтобы создать забавных персонажей.