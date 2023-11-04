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Актриса снялась в сериале

Актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла в сериале роль Екатерины Великой

4 ноября 2023, 03:17
Фото: zaykasofya / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)
Актриса снялась в сериале
Актриса Софья Зайка из Новосибирска сыграла роль Екатерины Великой в мини-сериале «Смешная история», где она погрузилась в эпоху прошлого времени и поделилась фотографиями со съемочной площадки в своих социальных сетях.

Актриса из Новосибирска, Софья Зайка, исполнила роль Екатерины Великой в сериале «Смешная история». Сюжет основан на приключениях известных людей, которые оказались в современном мире.

Софья опубликовала фото своего образа императрицы в своих социальных сетях. Она всегда мечтала погрузиться в эпоху того времени, особенно такого персонажа. Съемки были интересными благодаря красивым локациям, дворцам, декорациям и костюмам.

Актриса отметила, что только корона в ее наряде весила пять килограммов. Она тренировалась, чтобы уверенно ходить в ней. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, в которых создатели использовали известные факты, чтобы создать забавных персонажей.

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