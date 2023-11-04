Андрей Воробьев раскрыл детали работы стенда МО на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, день региона на выставке будет проводиться 27 декабря. Об этом пишет РИАМО.
«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса», — поделился губернатор. Также Андрей Воробьев отметил, что организаторы стенда запустили на выставке игровую зону, имитирующую ЦУР, — интерактивный пульт для управления регионом на экране. Это игра-стратегия является симулятором города, где игроки, как и в реальности, могут побывать в самых разных ситуациях. Все возникшие в виртуальном мире проблемы, рассказал Воробьев, можно решить через «Добродел».
Стенд Московской области можно посетить в 75-м павильоне ВДНХ. В записи аудиогида для навигации участвовал народный артист РФ Сергей Безруков.
Экспозиция стенда строится вокруг трех дверей, каждая из которых ведет к видеокапсулам. За дверями в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости стенда могут совершить виртуальные визиты на такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Также в виртуальном режиме им покажут производство сыра, предложат побывать в гимназии им. Е. М. Примакова. Гостей пригласят на онлайн-экскурсию по музею «Новый Иерусалим» и выставку современного искусства в парке Малевича, на яхтенную регату и прогулку по Приокско-Террасному заповеднику с зубрами.
Большой популярностью на стенде пользуется тач-стол с интерактивной картой Подмосковья. Эта карта познакомит посетителей с президентскими проектами, которые были запущены в регионе.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, говоря об участии региона в выставке «Россия», напомнил, что Подмосковье имеет статус важного экономического, промышленного, научного, культурного, туристического центра РФ, и у его жителей имеются все основания гордиться проектами, которые регион запускает в отрасли современных технологий, цифровизации, образования, благоустройства и других сферах.
В зоне ярмарки (75-й павильон) гостям также продемонстрируют товары народных художественных промыслов. На продуктовой ярмарке на площадке ВДНХ (48-й павильон) Московскую область и ее товары каждую неделю будет представлять один из фермеров.