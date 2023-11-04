Андрей Воробьев раскрыл детали работы стенда МО на выставке «Россия»

Экспозиция стенда строится вокруг трех дверей, каждая из которых ведет к видеокапсулам. За дверями в 3D-формате представлены гжельский фарфор, жостовская роспись, коломенская пастила. Гости стенда могут совершить виртуальные визиты на такие крупные предприятия, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Также в виртуальном режиме им покажут производство сыра, предложат побывать в гимназии им. Е. М. Примакова. Гостей пригласят на онлайн-экскурсию по музею «Новый Иерусалим» и выставку современного искусства в парке Малевича, на яхтенную регату и прогулку по Приокско-Террасному заповеднику с зубрами.