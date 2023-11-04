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Компании под санкциями

Компании из Новосибирска попали под санкции США

4 ноября 2023, 02:49
Фото: Midjourney
Компании под санкциями
Две компании из Новосибирска, ООО «Чистые газы плюс» и ООО «ОМП», попали под санкции США, поскольку первая занимается оптовой торговлей промышленными химикатами, а вторая специализируется на разработке компьютерных программ.

Две компании из Новосибирска попали под санкции США Эта информация была опубликована на сайте Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.

Одна из этих компаний, зарегистрированная в этом Новосибирске, занимается продажей химикатов, в то время как другая специализируется на разработке программного обеспечения. ООО «Чистые газы плюс» было основано в 2016 году и полностью принадлежит Игорю Надееву. Профиль компании — оптовая торговля промышленными химикатами.

Также в санкционный список было внесено ООО «ОМП». Компания была зарегистрирована в 2019 году и специализируется в области информационных технологий. Её профиль — разработка компьютерных программ.

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#Компании#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Санкции#США#Эмилия Губарева
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