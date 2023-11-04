Компании из Новосибирска попали под санкции США

Одна из этих компаний, зарегистрированная в этом Новосибирске, занимается продажей химикатов, в то время как другая специализируется на разработке программного обеспечения. ООО «Чистые газы плюс» было основано в 2016 году и полностью принадлежит Игорю Надееву. Профиль компании — оптовая торговля промышленными химикатами.