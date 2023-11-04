Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Две компании из Новосибирска попали под санкции США Эта информация была опубликована на сайте Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.
Одна из этих компаний, зарегистрированная в этом Новосибирске, занимается продажей химикатов, в то время как другая специализируется на разработке программного обеспечения. ООО «Чистые газы плюс» было основано в 2016 году и полностью принадлежит Игорю Надееву. Профиль компании — оптовая торговля промышленными химикатами.
Также в санкционный список было внесено ООО «ОМП». Компания была зарегистрирована в 2019 году и специализируется в области информационных технологий. Её профиль — разработка компьютерных программ.