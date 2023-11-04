Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:19
В министерстве региональной политики Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.info рассказали, планируют ли власти вслед за другими регионами вручить сыну Рамзана Кадырову Адаму одну из областных наград.
«Представления (ходатайства) о награждении наградами Новосибирской области главы Чечни Рамзана Кадырова или его сына Адама в соответствии с законом и порядком представления материалов к награждению наградами Новосибирской области, установленным постановлением губернатора Новосибирской области от 19.04.2003 № 102… в администрацию губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области не поступало», — говорится в сообщении министерства за подписью и. о. руководителя ведомства Евгения Бузмакова.
В Новосибирской области существует 12 региональных наград — от почетной грамоты до медали «За смелость и отвагу». Кроме того, законодательство предусматривает еще 22 отраслевых почетных звания Новосибирской области.
В октябре текущего года 15-летний Адам Кадыров был удостоен трех наград. Ему присвоили звание Героя Чечни, вручили вторую по значимости награду Татарстана — орден «Дуслык» («Дружба») и республиканский орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».
Еще как минимум два российских региона, Кабардино-Балкария и Адыгея, отказались наградить Адама Кадырова. Как пишут «Новые известия», к руководителям этих субъектов федерации обращались представители Чечни с просьбой вручить Адаму ему одну из региональных наград.
Награждение Кадырова-младшего высшей наградой Чечни произошло через несколько дней после того, как глава республики подтвердил, что его сын Адам избил в СИЗО Никиту Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана. Своего сына Кадыров назвал «героем всех мусульман».