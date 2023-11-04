Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?

Награждение Кадырова-младшего высшей наградой Чечни произошло через несколько дней после того, как глава республики подтвердил, что его сын Адам избил в СИЗО Никиту Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана. Своего сына Кадыров назвал «героем всех мусульман».