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Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске

Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске

4 ноября 2023, 09:19
Фото: МАСС
Новосибирские спасатели помогли врачам вытащить вилы из головы мужчины, проведя сложную операцию в одной из местных больниц.

Спасатели из Новосибирска помогали врачам удалить вилы из головы местного жителя. Информация об этом появилась в официальной группе спасательной службы МАСС.

Этот случай был назван спасателями уникальным и очень сложным. Работы проводились в операционной больницы совместно с хирургами, куда доставили пострадавшего. Вилы пронзили голову человека насквозь.

Фото: МАСС

Чтобы освободить его от инструмента, спасателям пришлось распилить и разъединить зубья. После этого пострадавшего передали хирургам для операции.

Вилы прошли сквозь голову мужчины в Новосибирске — спасателям пришлось их пилить
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Эмилия Губарева
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