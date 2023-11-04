Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Спасатели из Новосибирска помогали врачам удалить вилы из головы местного жителя. Информация об этом появилась в официальной группе спасательной службы МАСС.
Этот случай был назван спасателями уникальным и очень сложным. Работы проводились в операционной больницы совместно с хирургами, куда доставили пострадавшего. Вилы пронзили голову человека насквозь.
Чтобы освободить его от инструмента, спасателям пришлось распилить и разъединить зубья. После этого пострадавшего передали хирургам для операции.