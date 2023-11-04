Певица из Новосибирска Варвара Убель записала песню для «Смешариков»

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Певица Варвара Убель из Новосибирска записала песню для специального альбома «Малышарики. Всё по-взрослому!» на лейбле Riki Music. В этом сборнике известные актёры и музыканты исполнили песни из популярного детского мультсериала.
Варвара рассказала, что ей предложили несколько песен на выбор, и она выбрала композицию под названием «Маяк». По её словам, в этой песне нет ничего лишнего, она звучит очень лаконично.
На записи альбома также приняли участие Gayana, лидер группы Billy's Band Билли Новик, Найк Борзов, Uma2rman, рокер Александр Пушной из Новосибирска, Константин Хабенский, Burito и Мариам Мерабова.