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Певица из Новосибирска Варвара Убель записала песню для «Смешариков»

Певица из Новосибирска Варвара Убель записала песню для «Смешариков»

4 ноября 2023, 11:58
Фото: Варвара Убель/ВК
Новосибирская певица Варвара Убель записала песню для кавер-альбома «Малышарики. Всё по-взрослому!» для «Смешариков».

Певица Варвара Убель из Новосибирска записала песню для специального альбома «Малышарики. Всё по-взрослому!» на лейбле Riki Music. В этом сборнике известные актёры и музыканты исполнили песни из популярного детского мультсериала.

Варвара рассказала, что ей предложили несколько песен на выбор, и она выбрала композицию под названием «Маяк». По её словам, в этой песне нет ничего лишнего, она звучит очень лаконично.

На записи альбома также приняли участие Gayana, лидер группы Billy's Band Билли Новик, Найк Борзов, Uma2rman, рокер Александр Пушной из Новосибирска, Константин Хабенский, Burito и Мариам Мерабова.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Музыка#Певица#Песня
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