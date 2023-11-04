Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска

Эмоциональная интеллектуальность — это способность понимать и выражать свои эмоции, а также поддерживать свою партнершу в ее проявлениях. Это помогает им создавать глубокую эмоциональную связь и понимание друг друга. Забота и сострадание — это еще одна важная черта идеального мужчины. Он должен быть заботливым и готовым оказывать поддержку в отношениях.