atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:20

Published Сегодня, 01:20

Modified Сегодня, 01:20

Updated Сегодня, 01:20

Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска

Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска

4 ноября 2023, 01:20
Фото: Midjourney
Хорошие моральные принципы, честность, уважение и поддержка: так описала нейросеть идеального мужчину, которого видят рядом с собой женщины из Новосибирска.

Идеальный мужчина, по мнению искусственного интеллекта ChatGPT, может обладать разными качествами, которые отличаются в зависимости от предпочтений каждого человека. Все же есть некоторые общие черты, которые часто считаются привлекательными у мужчины для женщин.

Прежде всего, идеальный мужчина должен быть надежным, честным и иметь сильную моральную основу. Важно, чтобы он поддерживал свою партнершу, готов был помогать ей в достижении целей и справляться с любыми трудностями.

Хорошее чувство юмора — это неотъемлемая часть идеального мужчины. Он способен создать веселую и положительную атмосферу и поднять настроение своей половинке. Самостоятельность и независимость — это еще одна важная черта. Он умеет принимать решения и не нуждается в постоянной помощи.

Портрет идеальной женщины создала нейросеть для мужчин из Новосибирска
Узнать подробнее

Эмоциональная интеллектуальность — это способность понимать и выражать свои эмоции, а также поддерживать свою партнершу в ее проявлениях. Это помогает им создавать глубокую эмоциональную связь и понимание друг друга. Забота и сострадание — это еще одна важная черта идеального мужчины. Он должен быть заботливым и готовым оказывать поддержку в отношениях.

В любом случае, важно помнить, что идеалы очень субъективны и могут отличаться для каждого человека. Что является идеальным для одного, может не быть таким для другого. Главное — найти партнера, который вас вдохновляет и с которым вы счастливы и гармоничны.

Как не сломать член? Новосибирский уролог дал советы всем мужчинам
Узнать подробнее
Читайте также:
Без особых усилий: о 7 трюках в общении с мужчиной рассказала психиатрНовосибирские эскортницы пользуются огромным успехом у мужчин Дубая
#Общество#Новосибирск#Мужчина#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Илья Муромец и выставка хлеба: программа Дня народного единства 2023 в Новосибирске
Вчера, 08:47
На праздники заштормит: новосибирцев предупреждают о сильном ветре в выходные
Вчера, 09:58
Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
2 ноября, 03:11
120 рублей за проезд в маршрутке: перевозчики хотят повышения тарифа в Новосибирске
2 ноября, 03:18
Архип, Малена: ТОП самых редких имен для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Вчера, 02:22
Морозы до -27 ℃ ударят в ноябре по Новосибирской области — чего еще ждать от погоды?
Вчера, 02:44