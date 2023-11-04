Центр военно-патриотического воспитания «Воин» откроют на юге Сахалина

Инфраструктура аэродрома «Пушистый» позволит вывести подготовку военно-прикладному делу на качественно новый уровень. Воспитанникам центра «Воин» будут доступны музей под открытым небом, партизанская деревня, площадки для экстремальных забегов, территория для развития технических видов спорта, классы для обучения и занятия спортом. Срок обучения составит от 3 недель до 3 месяцев в зависимости от программы подготовки. Преподавательский состав формируется из профессиональных инструкторов, которые будут готовить жителей по более расширенной программе. Сейчас отделению центра «Воин» нужны кадры. Учреждение приглашает на работу кандидатов на должность «инструктор». Анкету необходимо отправлять на почту [email protected]. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 671-674.