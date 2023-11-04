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Девушки участвуют в конкурсе

Жгучие красотки ФСИН соревнуются в конкурсе красоты за звание Мисс УИС-2023

4 ноября 2023, 02:59
Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области
Девушки участвуют в конкурсе

Конкурс красоты среди сотрудниц ФСИН проводят в Новосибирской области

В Новосибирске проводится конкурс красоты среди сотрудниц ФСИН, где 17 участниц борются за звание Мисс УИС-2023, финал которого состоится 16 ноября.

В Новосибирске организована конкурсная программа для оценки красоты женщин, работающих во ФСИН. Конкурс называется «Мисс УИС-2023» и в нем участвуют 17 кандидаток.

Жюри будет определять победительницу из числа сотрудниц исправительной системы в Новосибирской области. Финальное мероприятие состоится 16 ноября в актовом зале администрации Дзержинского района.

Участницы конкурса будут выполнять различные задания, связанные с творчеством. Девушки предстанут перед публикой в национальных нарядах, сделанных по образам из произведений искусства, вечерних нарядах и служебной форме.

Дополнительно, вы можете поддержать участниц голосами онлайн в Telegram-канале УФСИН по ссылке. Там есть фотографии всех участниц.

Девушки из Новосибирска не попали в ТОП-20 на конкурсе «Мисс Россия 2023»
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#ФСИН#Конкурс красоты
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