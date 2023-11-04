Жгучие красотки ФСИН соревнуются в конкурсе красоты за звание Мисс УИС-2023

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
В Новосибирске организована конкурсная программа для оценки красоты женщин, работающих во ФСИН. Конкурс называется «Мисс УИС-2023» и в нем участвуют 17 кандидаток.
Жюри будет определять победительницу из числа сотрудниц исправительной системы в Новосибирской области. Финальное мероприятие состоится 16 ноября в актовом зале администрации Дзержинского района.
Участницы конкурса будут выполнять различные задания, связанные с творчеством. Девушки предстанут перед публикой в национальных нарядах, сделанных по образам из произведений искусства, вечерних нарядах и служебной форме.
Дополнительно, вы можете поддержать участниц голосами онлайн в Telegram-канале УФСИН по ссылке. Там есть фотографии всех участниц.