Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на площадке форума «Россия»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам главы республики, в Удмуртии живут потрясающие люди, отличающиеся работоспособностью и трудолюбием. Это люди, которые любят свою родину. Представленный на выставке стенд посвящен именно им, ведь без труда медиков, заводчан, сельских тружеников и педагогов ничего не вышло бы, заявил Александр Бречалов.
Издание udm-info.ru сообщает, что для открытия стенда был выбран необычный формат — квартирник. Все, кто посетители могли в теплой и дружелюбной атмосфере пообщаться со знаменитостями российского и мирового уровня родом из Удмуртии. В основном это спортсмены и деятели культуры.
Например, стенд Удмуртской республики вызывает чувство гордости у известной балерины Елены Евсеевой, которая родилась в этом регионе. Она призналась, что всегда с огромным удовольствием приезжает в свой город Ижевск. Это ее родная земля, где живут ее мама и папа. По словам балерины, для нее всегда счастье — вырваться домой, в родную Удмуртию. Елена Евсеева очень гордится тем, что родом из одной республики с Михаилом Калашниковым, с которым она была знакома лично.
На стенде республики представлены люди, которые внесли значительный вклад в развитие экономики, культуры, науки, производства. Стенд также посвящен именитым спортсменам, авторам успешных социальных и предпринимательских инициатив. Помимо этого, стенд рассказывает о перспективных для региона сферах развития, среди которых — туристическая отрасль, технологические инновации, наукоемкие производства, гастрономические и музыкальные фестивали.
По словам главы региона, у каждого гостя выставки есть возможность послушать рассказы известных бизнесменов, сделать фотографию с легендарным мотоциклом «Иж», а также понять, в чем состоит уникальность Удмуртской Республики.
«Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, Правительство России, всех тех, кто вложил столько сил в создание такой замечательной выставки», — заключил Александр Бречалов и пригласил всех побывать на выставке-форуме «Россия».