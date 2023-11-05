Александр Бречалов представил стенд Удмуртии на площадке форума «Россия»

Например, стенд Удмуртской республики вызывает чувство гордости у известной балерины Елены Евсеевой, которая родилась в этом регионе. Она призналась, что всегда с огромным удовольствием приезжает в свой город Ижевск. Это ее родная земля, где живут ее мама и папа. По словам балерины, для нее всегда счастье — вырваться домой, в родную Удмуртию. Елена Евсеева очень гордится тем, что родом из одной республики с Михаилом Калашниковым, с которым она была знакома лично.