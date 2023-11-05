Чем опасны новосибирцам лампы дневного света? Рассказал эколог

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как рассказал радио Sputnik эколог Антон Ястребцев, причиной являются содержащиеся в люминесцентных и галогенных лампах пары ртути. При длительном взаимодействии с ними возможно отравление парами металла.
«Если лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку. Осколки тщательно собрать и утилизировать в контейнер», — посоветовал специалист.
Кроме того, такие лампы могут существенно испортить зрение. Поэтому, как только лампочка замерцала, ее нужно сразу же заменить.