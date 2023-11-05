atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Лампы дневного света могут быть опасны

Чем опасны новосибирцам лампы дневного света? Рассказал эколог

5 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Лампы дневного света могут быть опасны

Новосибирцам рассказали об опасности ламп дневного света

Лампы дневного света могут быть очень опасны для здоровья. Поэтому при обращении с ними нужно быть максимально осторожным.

Как рассказал радио Sputnik эколог Антон Ястребцев, причиной являются содержащиеся в люминесцентных и галогенных лампах пары ртути. При длительном взаимодействии с ними возможно отравление парами металла.

«Если лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку. Осколки тщательно собрать и утилизировать в контейнер», — посоветовал специалист.

Кроме того, такие лампы могут существенно испортить зрение. Поэтому, как только лампочка замерцала, ее нужно сразу же заменить.

Как получить кальций без молока? Рассказал диетолог
Узнать подробнее
Читайте также:
Колесо Фортуны в Таро: толкование сакральной карты
#Экология#Новосибирск#Электричество#Александр Ляхов
Подпишитесь
Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
Вчера, 09:19
Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?
Вчера, 04:19
Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС
Вчера, 07:24
Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска
Вчера, 01:20
Стало известно, кто и как вонзил вилы в голову мужчины из Новосибирска
Вчера, 10:08
Мало платят? В Новосибирске не хватает водителей автобусов
Сегодня, 02:50