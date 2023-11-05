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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Месячный отказ от алкоголя изменит организм

Что будет, если не пить месяц? Новосибирцам рассказали врачи

5 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Месячный отказ от алкоголя изменит организм

Новосибирцам рассказали о плюсах месячного отказа от алкоголя

Постоянное употребление алкоголя даже в малых дозах может нанести вред организму. Особенно это неприятно осенью и зимой, когда организм человека испытывает недостаток витаминов. Но если не пить месяц, то многое изменится.

Как сообщает издание FoxNews, после отказа от алкоголя всего на месяц в организме произойдут позитивные изменения. В частности, в печени перестанут накапливаться жировые клетки, способные привести даже к циррозу. Но если вы и не дотянете до такой страшной болезни, то печень заплывет жиром и внутри начнут откладываться токсины. После отказа от алкоголя печени органу станет гораздо легче.

Отказ от рюмки вина перед сном приведет к бодрости по утрам и быстрому пробуждению для нового дня. Вопреки распространенному заблуждению, пиво, вино или виски с содовой не способствуют сну — напротив, мозг мгновенно проходит фазу «быстрого» сна, не давая возможности организму выспаться. Со временем это может даже привести к деменции.

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Впрочем, спиртное весьма негативно влияет на мышление, а бутылочка во время работы свидетельствует о второй стадии алкоголизма. Проблемы с памятью, невозможность сосредоточиться, плохая «соображалка» — вот лишь часть того, что грозит «пьяному» мозгу. Но месяц без алкоголя значительно улучшит когнитивные процессы. Кроме того, пропадет депрессия и чувство тревоги.

Месячный отказ от спиртного поможет и похудеть. Многочисленные закуски и калории в любом алкоголе способствуют набору веса. Кроме того, существенно замедляется метаболизм. Но стоит бросить пить — и талия будет стройнее.

Если вас мучает изжога или вы часто ходите в туалет после бокала вина, то в организме снижается выработка муцина — вещества, которое защищает слизистую желудка от раздражителей. Без него повышается риск гастрита и язвенной болезни. Поэтому лучше запивать любимый бутерброд чаем или кофе. Хотя бы месяц без алкоголя восстановит нормальную работу желудка.

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