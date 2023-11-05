Что будет, если не пить месяц? Новосибирцам рассказали врачи

Как сообщает издание FoxNews, после отказа от алкоголя всего на месяц в организме произойдут позитивные изменения. В частности, в печени перестанут накапливаться жировые клетки, способные привести даже к циррозу. Но если вы и не дотянете до такой страшной болезни, то печень заплывет жиром и внутри начнут откладываться токсины. После отказа от алкоголя печени органу станет гораздо легче.