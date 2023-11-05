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Крыша в доме была признана аварийной еще в 2019 году

Новосибирские следователи заинтересовались состоянием сталинки на Богдашке

5 ноября 2023, 04:16
Фото: atas.info
Крыша в доме была признана аварийной еще в 2019 году

Следователи изучат отсуствие ремонта в новосибирском доме-памятнике

Следком проведет проверку законности переноса сроков капремонта дома-памятника и действий представителей регионального фонда модернизации и развития ЖКХ

После публикации Atas.Info Следственный комитет начал проверку по факту срыва сроков проведения работ по региональной программе капитального ремонта в жилом доме по адресу Богдана Хмельницкого, 38 в Калининском районе Новосибирска. Здание, построенное в 1957 году, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Следователь приехала прямо к нам, осмотрела крышу, отопление и канализацию. Потом в СК взяли у меня объяснение», — рассказала редакции старшая по дому Татьяна Чернакова.

Ранее мы рассказывали о том, что еще в 2019 состояние крыши и канализационной системы в здании было признано аварийным, однако работы по реконструкции, запланированные на 2021-22 году, так и не были начаты. В региональном фонде модернизации и развития ЖКХ жителям заявили, что денег на ремонт не хватает и для приведения дома в порядок они должны увеличить отчисления на капремонт в 4 раза от норматива, принятого в Новосибирской области.

Подобный подход к ремонту жилых домов, признанных памятниками архитектуры, стал типичным для Новосибирской области.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Следком#Капремонт#Богдашка
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