Новосибирские следователи заинтересовались состоянием сталинки на Богдашке

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
После публикации Atas.Info Следственный комитет начал проверку по факту срыва сроков проведения работ по региональной программе капитального ремонта в жилом доме по адресу Богдана Хмельницкого, 38 в Калининском районе Новосибирска. Здание, построенное в 1957 году, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
«Следователь приехала прямо к нам, осмотрела крышу, отопление и канализацию. Потом в СК взяли у меня объяснение», — рассказала редакции старшая по дому Татьяна Чернакова.
Ранее мы рассказывали о том, что еще в 2019 состояние крыши и канализационной системы в здании было признано аварийным, однако работы по реконструкции, запланированные на 2021-22 году, так и не были начаты. В региональном фонде модернизации и развития ЖКХ жителям заявили, что денег на ремонт не хватает и для приведения дома в порядок они должны увеличить отчисления на капремонт в 4 раза от норматива, принятого в Новосибирской области.
Подобный подход к ремонту жилых домов, признанных памятниками архитектуры, стал типичным для Новосибирской области.