Новосибирские следователи заинтересовались состоянием сталинки на Богдашке

Ранее мы рассказывали о том, что еще в 2019 состояние крыши и канализационной системы в здании было признано аварийным, однако работы по реконструкции, запланированные на 2021-22 году, так и не были начаты. В региональном фонде модернизации и развития ЖКХ жителям заявили, что денег на ремонт не хватает и для приведения дома в порядок они должны увеличить отчисления на капремонт в 4 раза от норматива, принятого в Новосибирской области.