atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Прокуроры нашли нарушения в уборке улиц от снега

Прокуратура обязала новосибирского мэра Локтя качественно убрать снег

5 ноября 2023, 10:22
Фото: Прокуратура НСО
Прокуроры нашли нарушения в уборке улиц от снега

В Новосибирске прокуратура внесла представление мэру Локтю по уборке снега

В Новосибирске на улицах уже долгое время держится снежный покров и образовалась наледь. Однако ситуацию по уборке нельзя назвать полностью удовлетворительной.

Ситуация по уборке городских улиц находится на контроле в прокуратуре Новосибирской области. Сотрудники ведомства уже выявили ряд нарушений.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес представление мэру. Прокуроры районов внесли 6 представлений руководителям дорожно-эксплуатационных служб», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что сам Анатолий Локоть заявлял о достаточном количестве снегоуборочной техники и полном контроле над ситуацией в Новосибирске.

Больше, чем есть: в мэрии Новосибирска отчитались о подготовке спецтехники к зиме
Узнать подробнее
Читайте также:
«Обстановка контролируемая»: мэр Новосибирска об уборке снега в городе
#Новосибирск#Прокуратура#Мэрия Новосибирска#Снег#Анатолий Локоть#Уборка снега#Александр Ляхов
Подпишитесь
Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
Вчера, 09:19
Наградят ли сына Рамзана Кадырова в Новосибирской области?
Вчера, 04:19
Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске по отзывам 2ГИС
Вчера, 07:24
Портрет идеального мужчины описала нейросеть для женщин из Новосибирска
Вчера, 01:20
Стало известно, кто и как вонзил вилы в голову мужчины из Новосибирска
Вчера, 10:08
Мало платят? В Новосибирске не хватает водителей автобусов
Сегодня, 02:50