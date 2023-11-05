Прокуратура обязала новосибирского мэра Локтя качественно убрать снег

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Ситуация по уборке городских улиц находится на контроле в прокуратуре Новосибирской области. Сотрудники ведомства уже выявили ряд нарушений.
«В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес представление мэру. Прокуроры районов внесли 6 представлений руководителям дорожно-эксплуатационных служб», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, что сам Анатолий Локоть заявлял о достаточном количестве снегоуборочной техники и полном контроле над ситуацией в Новосибирске.