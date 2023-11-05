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Posted 5 ноября 2023, 03:49

Published 5 ноября 2023, 03:49

Modified 7 ноября 2023, 11:01

Updated 7 ноября 2023, 11:01

Участников СВО хоронят на разных кладбищах Новосибирска

Состояние могил военных в Новосибирске возмутило экс-комбата «Веги» Панферова

5 ноября 2023, 03:49
Фото: 1MI. Участников СВО хоронят на разных кладбищах Новосибирска

Глава «Веги» Паферов недоволен захоронениями военных в Новосибирске

Андрей Панферов недоволен благоустройством мест для погребения участников СВО и отказом обустроить специальное воинское захоронение

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибиирской Андрей Панферов, выступавший инициатором создания добровольческого батальона «Вега», обрушился с критикой на чиновников мэрии Новосибирска. На своей странице в ВК Панферов пишет, что новый участок для погребения погибших в зоне СВО на Гусинобродском кладбище находится в неудобном месте и не приспособлен для проведения траурных церемоний с воинскими почестями.

А могилы военных на Южном кладбище в Академгородке и вовсе находятся в неподобающем состоянии, но их благоустройству, якобы, мешает руководство СО РАН.

Возмущен Панферов и формальным ответом мэрии Новосибирска на свое предложение «достойного воинского захоронения для увековечения памяти погибших в зоне СВО». Муниципалитет сообщил депутату, что сейчас на создание подобного мемориального комплекса в бюджете нет денег.

«Пожалуй, мне не остается ничего, как выйти с инициативой о формировании воинского подразделения из представителей чиновников всех мастей, в том числе мэрии г. Новосибирска, которое под моим командованием будет защищать интересы нашей страны. Уверен, что после нахождения на позициях и в окопах, они обретут совесть и утвердятся в своём уважении к воинскому долгу!», — пишет Андрей Панферов.

«В настоящее время не осталось свободных участков погребения военнослужащих в непосредственной близости от Стелы Героям Великой Отечественной войны общественного кладбища „Гусинобродское“. Именно здесь по сложившейся традиции, осуществляется траурная церемония прощания с военнослужащими.

По согласованию с военным комиссариатом Октябрьского района и Центрального округа для захоронений погибших военнослужащих был определен новый квартал — № 8В. Он находится в пешей доступности от остановки, оборудован местами для парковки.

Там подготовлено место для установки будущей Стелы Героям. Рассматривается возможность организации места проведения церемоний прощания рядом с кварталом. Благоустройство начали летом 2023 года и будем продолжать в 2024 году. До этого церемонии прощания возможно проводить у существующей Стелы Героям Великой Отечественной войны.

Захоронения проходят также на кладбище «Южное». Для погребения граждан, имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском» предназначен квартал У общественного кладбища «Южное». Захоронение здесь военнослужащих осуществлялось по согласованию с Сибирским отделением РАН. На общественном кладбище «Южное» создана и благоустроена «Аллея воинов», на которой осуществляются захоронения военнослужащих.

Расходы по организации прощания и погребения погибших, имеющих особые заслуги, а также расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробия, компенсируются за счет бюджета города Новосибирска», — такой комментарий начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина о ситуации с воинскими захоронениями был распространен мэрией Новосибирска 7 ноября.

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