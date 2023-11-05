В Новосибирске кандидата от оппозиции сочли экстремистом

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В настоящий момент Михаил Рязанцев не зарегистрирован кандидатом в депутаты на довыборы в горсовет Новосибирска. Об этом сообщила независимый депутат Светлана Каверзина.
«Моего помощника Михаила Рязанцева не зарегистрировали кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска, несмотря на идеальные подписи избирателей, которые доверили ему право стать кандидатом. Причина якобы в его экстремистской деятельности, что является полной чушью и очередным позором Центра Э. Решение будет обжаловано в суде», — написала Светлана Каверзина в Telegram-канале.
Михаил Рязанцев является координатором движения «Искалеченный Новосибирск» и давно борется за сохранение «зеленых зон» Новосибирска. Какие именно действия новосибирца могут подпасть под экстремизм, неизвестно.
Стоит отметить, что это уже вторая претензия облизбиркома к кандидатам от «Коалиции 2020». До этого у членов избирательной комиссии возникли сомнения в достоверности подписей, собранных другим кандидатом Екатериной Терещенко.
Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко были выдвинуты «Коалицией 2020» для участия в довыборах депутатов горсовета. Мероприятие запланировано на 17 декабря. Причиной стало лишение мандатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом