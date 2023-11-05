В Новосибирской области бобры умудрились обесточить два села

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По сообщению канала «Рен ТВ», инцидент произошел в Искитимском районе. Бобры решили построить плотины на реке Грязнушке, из-за чего она неожиданно изменила направление и пошла в низины. Пришлось экстренно вызывать дорожников.
Рабочие разрушили плотины, с любовью созданные бобрами и отвели воду от дороги. Но из-за мокрого грунта начала тонуть дорожная техника. Из-за повреждения опоры ЛЭП пропал свет сразу в двух селах.
В итоге технику пришлось вытаскивать болотоходом. В течение ночи удалось восстановить электричество. Вернутся ли бобры снова, пока неизвестно.