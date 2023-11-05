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Трудолюбивые бобры оставили людей без света

В Новосибирской области бобры умудрились обесточить два села

5 ноября 2023, 08:54
Фото: wikipedia.org
Трудолюбивые бобры оставили людей без света

В Новосибирской области в двух селах пропал свет из-за бобров

В Новосибирской области два села остались без света на несколько часов. Причиной стали бобры, решившие построить плотины.

По сообщению канала «Рен ТВ», инцидент произошел в Искитимском районе. Бобры решили построить плотины на реке Грязнушке, из-за чего она неожиданно изменила направление и пошла в низины. Пришлось экстренно вызывать дорожников.

Рабочие разрушили плотины, с любовью созданные бобрами и отвели воду от дороги. Но из-за мокрого грунта начала тонуть дорожная техника. Из-за повреждения опоры ЛЭП пропал свет сразу в двух селах.

В итоге технику пришлось вытаскивать болотоходом. В течение ночи удалось восстановить электричество. Вернутся ли бобры снова, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Животные#Природа#Бобры#Электричество#Александр Ляхов
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