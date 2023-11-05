В Новосибирской области под арест отправили изрезавшую лицо подруги школьницу

Девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес около поселка Кудряшовский, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — напала на одноклассницу и изрезала ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.