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Девочку отправили под домашний арест

В Новосибирской области под арест отправили изрезавшую лицо подруги школьницу

5 ноября 2023, 06:10
Фото: Midjourney
Девочку отправили под домашний арест

Арестована школьница, изрезавшая подругу в лесу под Новосибирском

Суд выбрал достаточную мягкую меру пресечения для несовершеннолетней подозреваемой

Семиклассницу, изрезавшую канцелярским ножом лицо своей подруги, суд отправил под домашний арест. Это решение, принятое в ходе закрытого заседания, родители пострадавшей девочки сочли слишком мягким и намерены его обжаловать.

Прокуратура в ходе судебного заседания настаивала на помещении школьницы в СИЗО.

По словам близких пострадавшей девочки, сейчас ее уже выписали из больницы, в ближайшее время врачи будут принимать решение о проведении пластических операций. Далее ей предстоит длительный период реабилитации, сообщают «Вести Новосибирск».

Девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес около поселка Кудряшовский, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — напала на одноклассницу и изрезала ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.

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