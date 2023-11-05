В Новосибирской области под арест отправили изрезавшую лицо подруги школьницу

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Семиклассницу, изрезавшую канцелярским ножом лицо своей подруги, суд отправил под домашний арест. Это решение, принятое в ходе закрытого заседания, родители пострадавшей девочки сочли слишком мягким и намерены его обжаловать.
Прокуратура в ходе судебного заседания настаивала на помещении школьницы в СИЗО.
По словам близких пострадавшей девочки, сейчас ее уже выписали из больницы, в ближайшее время врачи будут принимать решение о проведении пластических операций. Далее ей предстоит длительный период реабилитации, сообщают «Вести Новосибирск».
Девочки учились в одном классе и были подружками. 1 октября школьницы пошли в лес около поселка Кудряшовский, где старшая из них — четырнадцатилетний подросток — напала на одноклассницу и изрезала ей лицо, шею и руки канцелярским ножом. Однако пострадавшая смогла убежать и вызвать помощь.