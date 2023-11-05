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Самолет стоит на поле до сих пор

В Росавиации назвали причины посадки самолета на поле в Новосибирской области

5 ноября 2023, 05:06
Фото: тг-канал "Уральских авиалиний"
Самолет стоит на поле до сих пор

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле из-за ошибки пилотов

Неверное решение следовать для посадки в аэропорт Толмачево и неправильная оценка остатков топлива привели к экстренной посадке лайнера в пшеничном поле в Убинском районе

Совокупность неправильных действий экипажа Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» стала причиной экстренной поадки на поле в Убинском районе Новосибирской области. К такому выводу пришли эксперты Росавиации, 34-страничный доклад опубликован в телеграм-канале «Авиаторщина».

После отказа одной из гидравлических систем самолет вполне мог благополучно приземлится в аэропорту Омска, решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске было неверным, говорится в документе. Кроме того, пилоты неправильно оценили расход топлива — их расчеты строились на полете в обычном режиме. В то время, как лайнер следовал с выпущенными шасси, что увеличивало расход горючего.

Самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи совершил экстренную посадку на поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Лайнер находится на поле до сих пор, но в авиакомпании намерены вывести машину.

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