В Росавиации назвали причины посадки самолета на поле в Новосибирской области

После отказа одной из гидравлических систем самолет вполне мог благополучно приземлится в аэропорту Омска, решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске было неверным, говорится в документе. Кроме того, пилоты неправильно оценили расход топлива — их расчеты строились на полете в обычном режиме. В то время, как лайнер следовал с выпущенными шасси, что увеличивало расход горючего.