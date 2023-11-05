В Росавиации назвали причины посадки самолета на поле в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Совокупность неправильных действий экипажа Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» стала причиной экстренной поадки на поле в Убинском районе Новосибирской области. К такому выводу пришли эксперты Росавиации, 34-страничный доклад опубликован в телеграм-канале «Авиаторщина».
После отказа одной из гидравлических систем самолет вполне мог благополучно приземлится в аэропорту Омска, решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске было неверным, говорится в документе. Кроме того, пилоты неправильно оценили расход топлива — их расчеты строились на полете в обычном режиме. В то время, как лайнер следовал с выпущенными шасси, что увеличивало расход горючего.
Самолет, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи совершил экстренную посадку на поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.
Лайнер находится на поле до сих пор, но в авиакомпании намерены вывести машину.