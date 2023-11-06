Кандидатам от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в горсовет Новосибирска

Posted 6 ноября 2023, 03:58
Published 6 ноября 2023, 03:58
Modified 6 ноября 2023, 04:02
Updated 6 ноября 2023, 04:02
Территориальные комиссии Центрального и Октябрьского районов отказали в регистрации кандидатам в депутаты на довыборы в горсовет Новосибирска Максиму Новикову и Петру Копылову, ранее выдвинутых новосибирским отделением партии «Яблоко».
В качестве причины отказа регистрации Новикова названо недостаточное количество собранных подписей в поддержку кандидата. Копылову сообщили, что в почти в 20% случаев избиратели, поставившие подписи в его поддержку, указали недостоверные паспортные данные и адреса регистрации.
«По многим признакам это политически мотивированное решение. Продолжать избирательную кампанию допущены лишь политически стерильные представители парламентских партий, которые не собирали подписи избирателей в поквартирном обходе, и один самовыдвиженец от застройщика. Ситуация „политически стабильная“, — говорится в заявлении регионального отделения партии.
Ранее, несмотря на отсутствие претензий к подписям, собранным в поддержку выдвижения, в допуске к участию в выборах было отказано кандидатам от оппозиционной «Коалиции 20202» Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко. Региональный Минюст предоставил в областной избирком информацию об их причастности к деятельности экстремистских сообществ и участии в несогласованных акциях протеста. Рязанцев и Терещенко намерены обжаловать в суде отказ в регистрации.
Довыборы в Совет депутатов Новосибирска по округам № 40 и 49 назначены на 17 декабря текущего года. Представлявшие интересы избирателей этих округов муниципальные депутаты Сергей Бойко* и Хельга Пирогова были лишены полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стал якобы отказ предоставить декларации о доходах. Бойко* и Пирогова покинули Россию.
*) — внесен Минюстов РФ в реестр иностранных агентов