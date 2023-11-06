Кандидатам от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в горсовет Новосибирска

Ранее, несмотря на отсутствие претензий к подписям, собранным в поддержку выдвижения, в допуске к участию в выборах было отказано кандидатам от оппозиционной «Коалиции 20202» Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко. Региональный Минюст предоставил в областной избирком информацию об их причастности к деятельности экстремистских сообществ и участии в несогласованных акциях протеста. Рязанцев и Терещенко намерены обжаловать в суде отказ в регистрации.