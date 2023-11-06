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Довыборы в горсовет назначены на 17 декабря

Кандидатам от «Яблока» отказали в регистрации на выборах в горсовет Новосибирска

6 ноября 2023, 03:58
Фото: 1MI
Довыборы в горсовет назначены на 17 декабря
В качестве причины отмены регистрации названа недостоверность данных о кандидатах, представленных в избирательные комиссии

Территориальные комиссии Центрального и Октябрьского районов отказали в регистрации кандидатам в депутаты на довыборы в горсовет Новосибирска Максиму Новикову и Петру Копылову, ранее выдвинутых новосибирским отделением партии «Яблоко».

В качестве причины отказа регистрации Новикова названо недостаточное количество собранных подписей в поддержку кандидата. Копылову сообщили, что в почти в 20% случаев избиратели, поставившие подписи в его поддержку, указали недостоверные паспортные данные и адреса регистрации.

«По многим признакам это политически мотивированное решение. Продолжать избирательную кампанию допущены лишь политически стерильные представители парламентских партий, которые не собирали подписи избирателей в поквартирном обходе, и один самовыдвиженец от застройщика. Ситуация „политически стабильная“, — говорится в заявлении регионального отделения партии.

Ранее, несмотря на отсутствие претензий к подписям, собранным в поддержку выдвижения, в допуске к участию в выборах было отказано кандидатам от оппозиционной «Коалиции 20202» Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко. Региональный Минюст предоставил в областной избирком информацию об их причастности к деятельности экстремистских сообществ и участии в несогласованных акциях протеста. Рязанцев и Терещенко намерены обжаловать в суде отказ в регистрации.

Довыборы в Совет депутатов Новосибирска по округам № 40 и 49 назначены на 17 декабря текущего года. Представлявшие интересы избирателей этих округов муниципальные депутаты Сергей Бойко* и Хельга Пирогова были лишены полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стал якобы отказ предоставить декларации о доходах. Бойко* и Пирогова покинули Россию.

*) — внесен Минюстов РФ в реестр иностранных агентов

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