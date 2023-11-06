Новосибирцы бросают машины, не доезжая до аэропорта

В результате, в районе аэропорта очень выросли цены на такси в среднем до 1000 рублей и выше, так как встречать и провожать на личном автомобиле стало похоже на квест с парковкой. При этом общественный транспорт до Толмачево тоже ходит, но не всем удобно им пользоваться. Добраться на электричках из Новосибирска можно только с пересадкой в Оби. Также есть возможность доехать от вокзала Новосибирск Главный на экспрессе 111Э, два маршрута ходят до аэропорта по левому берегу, еще один следует в Толмачево из Краснообска.