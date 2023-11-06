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Published Сегодня, 12:55

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Аэропорт Толмачево в Новосибирске - открылся новый терминал.

Новосибирцы бросают машины, не доезжая до аэропорта

6 ноября 2023, 12:55
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Аэропорт Толмачево в Новосибирске - открылся новый терминал.

Подскочили цены на такси: новосибирцы бросают личные авто у аэропорта

В новосибирском аэропорту Толмачево подорожала парковка для автомобилей, сократилось время бесплатного ожидания.

Улетая из Новосибирска или встречая близких в аэропорту Толмачево, новосибирцы оставляют машины далеко от аэропорта, о чем сообщает ngs.ru.

После того, как в Толмачево заработал новый терминал, изменилась система оплаты за парковку автомобилей в зоне аэропорта. Уже через 15 минут после заезда на территорию парковки начинает начисляться плата за парковку. При этом, если водитель заехал на парковку, не дождался пассажиров, и выехал, чтобы не платить, то в следующий раз он сможет подъехать к аэропорту только через 2 часа.

В результате, в районе аэропорта очень выросли цены на такси в среднем до 1000 рублей и выше, так как встречать и провожать на личном автомобиле стало похоже на квест с парковкой. При этом общественный транспорт до Толмачево тоже ходит, но не всем удобно им пользоваться. Добраться на электричках из Новосибирска можно только с пересадкой в Оби. Также есть возможность доехать от вокзала Новосибирск Главный на экспрессе 111Э, два маршрута ходят до аэропорта по левому берегу, еще один следует в Толмачево из Краснообска.

Таксисты паркуются на бесплатной парковке в 300 метрах от аэропорта, но там сложно найти место, несмотря на то, что на этой парковке даже нет асфальтового покрытия.

Платные парковки с ценами от 200 до 1500 рублей возле аэропорта проблемы не решают — часто они или выходят дороже обычной парковки или тоже сильно забиты машинами.

Изменения в работе Толмачево: аэропорт переходит на зимний режим работы
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Аэропорт Толмачево перешел на зимний режим работы.

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