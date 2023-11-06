Северное сияние над Новосибирском: смотрим фото завораживающей красоты

Поздно вечером и ночью с 5 на 6 ноября новосибирцы могли наблюдать, как небо окрасилось в разные цвета. Это северное сияние, явление, крайне нетипичное для наших широт. Причина аномалии — мощнейшая солнечная буря силой 5 баллов, по градации астрофизиков это геомагнитный шторм.