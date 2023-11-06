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Такую картину обычно наблюдают на севере России

Северное сияние над Новосибирском: смотрим фото завораживающей красоты

6 ноября 2023, 02:47
Фото: Алексей Поляков
Такую картину обычно наблюдают на севере России

Новосибирцы наблюдали северное сияние ночью 5 октября

Редчайшее явление для Новосибирска было видно в небе из-за сильнейшей магнитной бури в Северном полушарии

Поздно вечером и ночью с 5 на 6 ноября новосибирцы могли наблюдать, как небо окрасилось в разные цвета. Это северное сияние, явление, крайне нетипичное для наших широт. Причина аномалии — мощнейшая солнечная буря силой 5 баллов, по градации астрофизиков это геомагнитный шторм.

Красиво окрашенным небом можно было любоваться в течение нескольких часовКрасиво окрашенным небом можно было любоваться в течение нескольких часов
Красиво окрашенным небоом можно было любоваться в течение нескольких часовКрасиво окрашенным небоом можно было любоваться в течение нескольких часов
Красиво окрашенным небоом можно было любоваться в течение нескольких часовКрасиво окрашенным небоом можно было любоваться в течение нескольких часов
Красиво окрашенным небом можно было любоваться в течение нескольких часов
Фото: Алексей Поляков

Причина возникновения северного сияния — удары протонного потока, выброшенного в результате вспышки на Солнце, по магнитосфере. Магнитная буря еще продолжается, но больше такого зрелища в небе не будет.

Северное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областейСеверное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областей
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областейСеверное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областей
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областейСеверное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областей
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областейСеверное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областей
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России, от Дальнего Востока до южных областей
Фото: тг-канал Горки общая группа
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#Новосибирск#Фото#Небо#Солнце#Магнитная буря#Северное сияние
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