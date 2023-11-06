Выросла стоимость абонементов на канатные дороги в Шерегеше в сезоне 2023-24

Таким образом, в новом сезоне 4-часовой абонемент на канатки «Каскада» обойдется в 2050 рублей, стоимость безлимитного скипасса на один день составит 2900 рублей, так называемый единый скипасс на один день, который действует на подъемниках «Каскада», «Малка», «Фристайл», «Геш Флай» и канатных дорогах сектора Е будет стоить 3200 рублей. Стоимость абонемента на вечернее катание по освещенным трассам «Каскада» — 1500 рублей.