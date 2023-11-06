Выросла стоимость абонементов на канатные дороги в Шерегеше в сезоне 2023-24

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Updated Сегодня, 06:13
Стоимость абонементов на пользование канатными дорогами, принадлежащими ООО «Каскад Восток» (оператор основных подъемников на горе Зеленая) в сезоне 2023-24 вырастет приблизительно на 20% относительно цен прошлого сезона. Официально расценки пока не опубликованы, однако они уже появились в мобильном приложении BarsPay, которое используется для оплаты скипассов.
Таким образом, в новом сезоне 4-часовой абонемент на канатки «Каскада» обойдется в 2050 рублей, стоимость безлимитного скипасса на один день составит 2900 рублей, так называемый единый скипасс на один день, который действует на подъемниках «Каскада», «Малка», «Фристайл», «Геш Флай» и канатных дорогах сектора Е будет стоить 3200 рублей. Стоимость абонемента на вечернее катание по освещенным трассам «Каскада» — 1500 рублей.
Соответственно, стоит ожидать и удорожания разовых подъемов.
«Цены на подъемники, как и на продукты питания, растут каждый год, но вот эти расценки, мне кажется, уже дошли до критичной черты, когда многие уже будут серьезно задумываться, могут ли они себе позволить кататься, так часто, как раньше. Безусловно, есть альтернативы „Каскаду“, тот же „Фристайл“, но подавляющее большинство посетителей курорта слабо разбирается в нюансах расположения канатных дорог и не знают, где находятся подъемники с более гуманным ценником. Плюс, огромный наплыв москвичей, который испытывает Шерегеш за последние годы, позволяет без каких-либо потерь для бюджета задирать цены владельцам любого бизнеса, связанного с обслуживанием туристов, будь это владельцы канаток, гостиниц или съемных квартир в поселке», — заявил корреспонденту Atas.Info новосибирец Евгений Белобородов, горнолыжник с 20-летним стажем.
По словам собеседника редакции, возможно, что часть любителей горных лыж и сноуборда будет сокращать количество поездок в Шерегеш и обратит взоры на альтернативные варианты, от ГЛК на Телецком озере до местных небольших склонов. Однако достойной альтернативы Шерегешу в относительной близости от Новосибирска нет, заключил Белобородов.
В одном из тематических пабликов в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос о том, как любители активного отдыха отнесутся к возможному 20-процентному подорожанию скипассов.
48% участников опроса выбрали вариант «В шоке от цен. Буду экономить или вообще не поеду в Шерегеш в этом сезоне».
30% ожидали повышения расценок, но не такого резкого.
Уровень подорожания примерно соответствует ожиданиям 10,5% опрошенных.
Остальные либо не ждали роста цен, либо предполагали, что повышение расценок будет еще более радикальным.
На момент публикации в опросе приняло участие 468 человек.