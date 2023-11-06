Жителям Новосибирска рассказали, когда закончится влияние магнитной бури

Плазменное облако было выброшено Солнцем в сторону нашей планеты 3 ноября, ученые предполагали, что оно вызовет магнитную бурю 6 ноября. Но мощность выброса была такова, что магнитная буря на Земле была зарегистрирована уже 5 ноября и ее сила была оценена как G3 по пятибалльной шкале, мощнее магнитная буря в этом году была только 23–24 апреля.