Жителям Новосибирска рассказали, когда закончится влияние магнитной бури

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Плазменное облако было выброшено Солнцем в сторону нашей планеты 3 ноября, ученые предполагали, что оно вызовет магнитную бурю 6 ноября. Но мощность выброса была такова, что магнитная буря на Земле была зарегистрирована уже 5 ноября и ее сила была оценена как G3 по пятибалльной шкале, мощнее магнитная буря в этом году была только 23–24 апреля.
В дни магнитных бурь рекомендуется максимально снизить интоксикацию организма, больше спать, есть легкоусваиваемые блюда, сократить количество выпитого кофе и алкоголя, не работать с токсичными материалами. Также в дни магнитных бурь противопоказаны сильные физические нагрузки, так как организм у многих и так работает на пределе возможностей.
По данным ученых буря завершилась днем 6 ноября, но ее последствия метеочувствительные люди могут испытывать на протяжении 1-2 суток после завершения. Планету ждет еще серия мощных магнитных бурь, ближайшая из них ожидается уже в конце ноября.
Когда в ноябре будут магнитные бури и что ждать новосибирцам в эти дни.