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Сильная магнитная буря обрушилась на Новосибирскую область 5 ноября.

Жителям Новосибирска рассказали, когда закончится влияние магнитной бури

6 ноября 2023, 15:49
Фото: Антон Засимов / 1MI
Сильная магнитная буря обрушилась на Новосибирскую область 5 ноября.

Стало известно, когда закончится магнитная буря

Ученые недооценили мощность магнитной бури, которая накрыла Землю 5 ноября. Из-за силы магнитной бури жители далеко не северных широт могли наблюдать северное сияние — порадовало оно и новосибирцев.

Плазменное облако было выброшено Солнцем в сторону нашей планеты 3 ноября, ученые предполагали, что оно вызовет магнитную бурю 6 ноября. Но мощность выброса была такова, что магнитная буря на Земле была зарегистрирована уже 5 ноября и ее сила была оценена как G3 по пятибалльной шкале, мощнее магнитная буря в этом году была только 23–24 апреля.

В дни магнитных бурь рекомендуется максимально снизить интоксикацию организма, больше спать, есть легкоусваиваемые блюда, сократить количество выпитого кофе и алкоголя, не работать с токсичными материалами. Также в дни магнитных бурь противопоказаны сильные физические нагрузки, так как организм у многих и так работает на пределе возможностей.

По данным ученых буря завершилась днем 6 ноября, но ее последствия метеочувствительные люди могут испытывать на протяжении 1-2 суток после завершения. Планету ждет еще серия мощных магнитных бурь, ближайшая из них ожидается уже в конце ноября.

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Когда в ноябре будут магнитные бури и что ждать новосибирцам в эти дни.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Ольга Храмушкина
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