Человек, который пришел на зов истории

Одновременно с безусловной радостью от принятия ДНР в состав России Кофман чувствует ответственность за происходящее перед русским народом. «Мы 8 лет тарабанили в эти двери, когда могли забежать одни и в составе, может быть, еще нескольких регионов. А сейчас мы на своих плечах принесли в Россию оголтелую фашистскую мерзость, которая теперь отправляет беспилотники и в Москву, и на Крымский мост. Мы в этом не виноваты, конечно, но факт остается фактом: на многие годы для многих граждан России мы будем ассоциироваться не с моим фестивалем, не с „Азбуками“, которые мы делаем, а с той фашистской нелюдью, которая на наших плечах пытается сейчас вбежать в Россию с целью ее разрушения».