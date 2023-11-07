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Это фото работ на строительстве четвертого моста в Новосибирске было опубликовано 25 сентября 2023

Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области

7 ноября 2023, 01:38
Фото: Телеграм-канал группы ВИС
Это фото работ на строительстве четвертого моста в Новосибирске было опубликовано 25 сентября 2023

Первой платной дорогой в Новосибирске станет четвертый мост

В Новосибирской области нет платных дорог. Так ответили Атас.инфо в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Первой платной дорогой может стать четвертый «Центральный» мост через Обь. Завершить его строительство планируется до конца 2023 года, по словам министра Анатолия Костылевского.

Четвертый «Центральный» мост в Новосибирске через реку Обь строит группа ВИС на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Планируется, что после завершения мост сделают платным. На левом берегу Оби построят Пункт взимания платы (ПВП). Для оплаты проезда предусмотрены 22 терминала. Способы оплаты перечислены в ответе министерства на запрос сайта Атас.инфо: рассчитаться можно будет бесконтактной смарт-картой, или с кассиром в кабине терминала (наличными деньгами или банковской картой), или используя транспондер.

Сколько будет стоить проезд, и чьи автомобили смогут проезжать по мосту бесплатно ранее рассказывал Атас.инфо.

Нынче летом в качестве срока окончания строительства моста министр Анатолий Костылевский называл конец 2023 года. И пояснил, что 1-й квартал 2024 года еще потребуется для проведения проверки Ростехнадзора и «бумажной работы».

В сентябре 2023 строители вели активные работы по покраске вант и пилона мостаВ сентябре 2023 строители вели активные работы по покраске вант и пилона моста
В сентябре 2023 строители вели активные работы по покраске вант и пилона моста
Фото: Телеграм-канал группы ВИС

В Новосибирской области в ноябре 2023 нет ни одной платной дороги. Информацию об этом предоставили Атас.инфо в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Таким образом, новосибирский «Центральный» мост может стать первой платной дорогой в регионе. Особенно, если концессионеру удастся выдержать сроки, названные министром. Впрочем, у корреспондента Атас.инфо есть серьезные сомнения в реальности сроков завершения строительства четвертого моста в 2023 году. Нынешнее положение дел на строительстве левобережного комплекса развязок в районе пл. Труда и пл. Энергетиков ежедневно наблюдают тысячи новосибирцев, проезжающих сквозь это «узкое место».

Как оплачивать проезд по четвертому мосту в Новосибирске рассказал Минтранс
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Левобережная развязка 4 моста будет иметь 25 съездов по технической документации (на самом деле их даже 27). На сайте группы ВИС этот масштабный объект дорожной инфраструктуры назван крупнейшим в Европе.

Одновременно ведется строительство комплекса развязок на правом берегу Оби. Там новосибирских автомобилистов неприятно удивит отсутствие съездов на прилегающие магистрали: ул. Большевистскую, ул. Фабричную и Красный проспект при движении с левого берега.

Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта
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