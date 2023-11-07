Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области

Четвертый «Центральный» мост в Новосибирске через реку Обь строит группа ВИС на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Планируется, что после завершения мост сделают платным. На левом берегу Оби построят Пункт взимания платы (ПВП). Для оплаты проезда предусмотрены 22 терминала. Способы оплаты перечислены в ответе министерства на запрос сайта Атас.инфо: рассчитаться можно будет бесконтактной смарт-картой, или с кассиром в кабине терминала (наличными деньгами или банковской картой), или используя транспондер.