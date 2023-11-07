Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области

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Четвертый «Центральный» мост в Новосибирске через реку Обь строит группа ВИС на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Планируется, что после завершения мост сделают платным. На левом берегу Оби построят Пункт взимания платы (ПВП). Для оплаты проезда предусмотрены 22 терминала. Способы оплаты перечислены в ответе министерства на запрос сайта Атас.инфо: рассчитаться можно будет бесконтактной смарт-картой, или с кассиром в кабине терминала (наличными деньгами или банковской картой), или используя транспондер.
Сколько будет стоить проезд, и чьи автомобили смогут проезжать по мосту бесплатно ранее рассказывал Атас.инфо.
Нынче летом в качестве срока окончания строительства моста министр Анатолий Костылевский называл конец 2023 года. И пояснил, что 1-й квартал 2024 года еще потребуется для проведения проверки Ростехнадзора и «бумажной работы».
В Новосибирской области в ноябре 2023 нет ни одной платной дороги. Информацию об этом предоставили Атас.инфо в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
Таким образом, новосибирский «Центральный» мост может стать первой платной дорогой в регионе. Особенно, если концессионеру удастся выдержать сроки, названные министром. Впрочем, у корреспондента Атас.инфо есть серьезные сомнения в реальности сроков завершения строительства четвертого моста в 2023 году. Нынешнее положение дел на строительстве левобережного комплекса развязок в районе пл. Труда и пл. Энергетиков ежедневно наблюдают тысячи новосибирцев, проезжающих сквозь это «узкое место».
Левобережная развязка 4 моста будет иметь 25 съездов по технической документации (на самом деле их даже 27). На сайте группы ВИС этот масштабный объект дорожной инфраструктуры назван крупнейшим в Европе.
Одновременно ведется строительство комплекса развязок на правом берегу Оби. Там новосибирских автомобилистов неприятно удивит отсутствие съездов на прилегающие магистрали: ул. Большевистскую, ул. Фабричную и Красный проспект при движении с левого берега.