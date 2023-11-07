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Дома на колесах продают в Новосибирске за 1,3 миллиона рублей

Дома на колесах продают в Новосибирске за 1,3 миллиона рублей

7 ноября 2023, 01:19
Фото: 1MI
В Новосибирске можно найти объявления о продаже автодомов за 1,3 миллиона рублей.

В Новосибирске можно найти объявления о продаже автодомов по доступной цене. На популярном сервисе объявлений представлены прицепы, которые позволяют жить на колесах, как на даче.

Некоторые из предложений включают автодом Coachman Pastiche, который сейчас продается за 1 миллион 375 тысяч рублей. Этот передвижной дом был выпущен в 2007 году и оборудован всем необходимым для комфортного проживания: есть санузел с горячей и холодной водой, а также отопление. Внутри имеется кухня с холодильником.

Приобретая автодом, можно обсудить цену с продавцом. Местоположение дома на колесах находится в Советском районе. Есть и другие подобные объекты по цене около миллиона рублей. Те, которые не могут передвигаться, владельцы готовы продать за 250-350 тысяч рублей.

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