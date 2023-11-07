Дома на колесах продают в Новосибирске за 1,3 миллиона рублей

Некоторые из предложений включают автодом Coachman Pastiche, который сейчас продается за 1 миллион 375 тысяч рублей. Этот передвижной дом был выпущен в 2007 году и оборудован всем необходимым для комфортного проживания: есть санузел с горячей и холодной водой, а также отопление. Внутри имеется кухня с холодильником.