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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Холодно будет зимой

Экстремальное похолодание до -37 ударит по Новосибирску в декабре 2023

7 ноября 2023, 05:22
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Холодно будет зимой

В декабре в Новосибирске ожидается экстремальное похолодание до -37 градусов

В декабре в Новосибирске ожидается значительное похолодание. По прогнозам различных сервисов погоды, температура будет опускаться до очень низких значений: -37 градусов.

Согласно данным сервиса meteonova, на протяжении первых двух недель декабря температура будет колебаться от -10 до -19. Особенно холодно будет 17 декабря, когда ночью столбик термометра опустится до -37, а днем до -32.

«Яндекс.Погода» не предсказывает таких экстремальных температур. Их данные говорят о значениях от -8 до -18 на протяжении трех недель декабря, включая новогодние праздники.

Сервис gismeteo прогнозирует меньшее похолодание: от -4 до -30, причем самые низкие значения ожидаются 19 и 20 декабря.

Таким образом, несмотря на разные прогнозы, все сервисы сходятся во мнении о значительном понижении температуры в Новосибирске в декабре. Жители города должны быть готовы к холодам и принять необходимые меры для сохранения тепла.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Эмилия Губарева#Мороз#Холод
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