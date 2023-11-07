Экстремальное похолодание до -37 ударит по Новосибирску в декабре 2023

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Согласно данным сервиса meteonova, на протяжении первых двух недель декабря температура будет колебаться от -10 до -19. Особенно холодно будет 17 декабря, когда ночью столбик термометра опустится до -37, а днем до -32.
«Яндекс.Погода» не предсказывает таких экстремальных температур. Их данные говорят о значениях от -8 до -18 на протяжении трех недель декабря, включая новогодние праздники.
Сервис gismeteo прогнозирует меньшее похолодание: от -4 до -30, причем самые низкие значения ожидаются 19 и 20 декабря.
Таким образом, несмотря на разные прогнозы, все сервисы сходятся во мнении о значительном понижении температуры в Новосибирске в декабре. Жители города должны быть готовы к холодам и принять необходимые меры для сохранения тепла.