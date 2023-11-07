Губернатор Андрей Травников поблагодарил аграриев за усилия в борьбе за урожай

«Для аграриев 2023 год выдался тяжелым по погодно-климатическим условиям. Все невзгоды, кроме июньских заморозков, случились, поэтому ожидать таких рекордных урожаев, как мы получали в 2022 году, было сложно.

Наши сельхозпроизводители, руководители отрасли предприняли максимум усилий для того, чтобы получить достойный урожай. Это видно и по подготовке к посевной, по ходу уборочной по принятию дополнительных решений по заготовке кормов. Поэтому все наши аграрии заслуживают слов благодарности. Огромное спасибо главам, вашим заместителям, которые отвечают за сельское хозяйство, за работу в этом году.

Задача — подготовиться к посевной следующего года, общие ориентиры мы не меняем. Объёмы не снижаем, и главный ориентир — это повышение эффективности», — подчеркнул глава региона.

Об итогах уборочной кампании 2023 года доложил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.



Общая площадь сельскохозяйственных культур в организациях Новосибирской области составила более 2,39 млн гектаров, прирост к прошлому году составил 15 тысяч гектаров, в первую очередь, за счет увеличения посевных площадей зерновых культур.



К началу посевных работ было достигнут высокий уровень готовности к проведению весенних полевых работ, обеспеченность семенным материалом превышала запланированную потребность.



Общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства возрос на 1 млрд рублей, к 2022 году, и превысил 5,5 млрд рублей. Доведение средств велось опережающими темпами, что обеспечило своевременное накопление необходимых материально-технических ресурсов.



При этом неблагоприятные природно климатические, засушливые явления привели к существенному недобору урожая. Отсутствие осадков сопровождалось температурными аномалиями: в воздухе температура поднималась до 40 градусов Цельсия и выше, на поверхности и в почве — до 70 градусов Цельсия. В 20 районах области был введен режим чрезвычайной ситуации, на территории Новосибирской области режим чрезвычайной ситуации введен постановлением Правительства региона 10 июля.



Итоговая площадь уборки зерновых культур составила более 1,5 млн гектаров, валовой сбор в первоначально оприходованном весе — 2 млн 360 тыс тонн, первоначальный прогноз сбора после доработки — 2 млн 176 тысяч тонн.



Несмотря на сложные погодные условия в период проведения уборочной кампании, по результатам обследования товарных партий зерна, качество урожая зерна 2023 года — высокое. Продовольственной пшеницы — 78%, четвертого класса — 19%, фуражного зерна — около 3%.



По урожаю овощей, в частности картофеля, отмечена положительная динамика — валовый сбор картофеля составил порядка 75 тыс. тонн при прошлогоднем показателе в 66 тыс. тонн.