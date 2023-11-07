Лидер новосибирского «Союза отцов» предложил отправлять мигрантов на родину

По мнению лидера общественной организации, мотивацией должно быть то, что незнание нашей культуры, истории и языка, а также асоциальное поведение, должны приводить к возвращению мигрантов в их страну. «Вне зависимости от того, успел он получить гражданство РФ или нет, родились ли у него дети в России… Тех, кто отказывается вливаться в наше общество, нужно отправлять домой».