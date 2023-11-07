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Лидер новосибирского «Союза отцов» предложил отправлять мигрантов на родину

Лидер новосибирского «Союза отцов» предложил отправлять мигрантов на родину

7 ноября 2023, 08:37
Фото: Midjourney
Сергей Майоров, глава новосибирского «Союза отцов» высказался о том, чтобы в школах проводились тестирования детей мигрантов по русскому языку, а также культуре и истории. Также он рассказал, почему некоторым приезжим не стоит давать гражданство России.

Председатель новосибирского отделения «Союза отцов России» поддержал призыв российских справедливороссов о введении обязательной дошкольной программы по изучению русского языка для детей из семей мигрантов.

Сергей Майоров высказался о необходимости запуска программы дошкольной подготовки детей мигрантов, а также обучению их культуре, истории и традициям. «Это должен быть комплексный курс, который поможет детям ещё до школы, ещё с детсадовского возраста вливаться в российское общество. С отчасти игровыми формами подачи информации — комиксами, мультфильмами».

По мнению лидера общественной организации, мотивацией должно быть то, что незнание нашей культуры, истории и языка, а также асоциальное поведение, должны приводить к возвращению мигрантов в их страну. «Вне зависимости от того, успел он получить гражданство РФ или нет, родились ли у него дети в России… Тех, кто отказывается вливаться в наше общество, нужно отправлять домой».

Также Майоров отметил, что паспорта граждан РФ следует выдавать только тем мигрантам, которые прожили в стране не менее 10 лет и зарекомендовали себя с положительной стороны — не совершали преступлений или правонарушений, хорошо знают язык и культуру. Для взрослых мужчин также обязательным условием получения гражданства России — это прохождение службы в армии России.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#История#Мигранты#Русский язык#Эмилия Губарева
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