Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта

В основе финансового успеха «Сибантрацита» лежит Колыванское угольное месторождение, расположенное в Искитимском районе Новосибирской области. Активно добывать антрацит там начали еще в годы Великой Отечественной войны — в нем нуждались заводы, эвакуированные в Новосибирск из европейской части страны. Добыча шла шахтным способом, основным поселком шахтеров был поселок Листвянский. Несколько послевоенных десятилетий шахты практически не развивались. Толчок к переменам дало строительство в Искитимском районе крупнейшего в Европе Новосибирского электродного завода, который нуждался в антраците для производства электродов для металлургической промышленности. В 1975 году началась добыча антрацита открытым способом. В 1993 году шахтоуправление «Листвянское» было переименовано в АООТ «Сибирский Антрацит» (впоследствии — АО «Сибирский Антрацит»). Однако электродный завод нуждался только в нескольких сотнях тонн антрацита в год, в то время, как разведанные запасы месторождения исчислялись сотнями миллионов.