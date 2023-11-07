Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта

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Гигант угольной отрасли, один из крупнейших в мире экспортеров высококачественного антрацита, группа компаний «Сибирский антрацит» формально завершает свое существование. 31 октября в ФНС России было подано заявление по форме Р15016 о ликвидации юридического лица ООО «Управляющая компания „Сибантрацит“». Ранее она управляла предприятиями группы «Сибантрацит», куда входили ведущие угольные компании Новосибирской области — АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский». Но в 2022 году активы «Сибантрацита» окончательно перешли в руки нового собственника. Вспоминаем историю мощнейшей угольной компании и какую роль в ее расцвете, а позже крахе, сыграл топ-менеджер Максим Барский.
В основе финансового успеха «Сибантрацита» лежит Колыванское угольное месторождение, расположенное в Искитимском районе Новосибирской области. Активно добывать антрацит там начали еще в годы Великой Отечественной войны — в нем нуждались заводы, эвакуированные в Новосибирск из европейской части страны. Добыча шла шахтным способом, основным поселком шахтеров был поселок Листвянский. Несколько послевоенных десятилетий шахты практически не развивались. Толчок к переменам дало строительство в Искитимском районе крупнейшего в Европе Новосибирского электродного завода, который нуждался в антраците для производства электродов для металлургической промышленности. В 1975 году началась добыча антрацита открытым способом. В 1993 году шахтоуправление «Листвянское» было переименовано в АООТ «Сибирский Антрацит» (впоследствии — АО «Сибирский Антрацит»). Однако электродный завод нуждался только в нескольких сотнях тонн антрацита в год, в то время, как разведанные запасы месторождения исчислялись сотнями миллионов.
Антрацит, добываемый на Колыванском месторождении, обладает лучшими физико-химическими свойствами среди антрацитов. Классифицируется как антрацит сверхвысокого качества — Ultra High Grade (UHG). Имеет максимально высокое для антрацитов премиального качества содержание углерода — свыше 92%, и низкую долю посторонних примесей, таких как сера, фосфор, азот и другие. Отрасли применения: 80% — металлургия, 10% — энергетика, 10% — химическая промышленность.
В 2006 году руководство «Сибантрацита» принимает решение выходить на зарубежный рынок и это оказывается «золотой жилой». Добыча растет невероятными темпами — 1,5 млн тонн в 2006, в 2011 году уже 3,4 млн тонн, в 2016 году с началом работ на «Разрезе Восточном» — 6,6 млн тонн. Но самые серьезные изменения происходят в 2018 году — основана группа «Сибантрацит», которая объединила три добывающих предприятия: АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область).
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежали кипрской Sibanthracite PLC, единственным акционером которой являлась компания «Аллтек». Более 86% акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров, российский миллиардер Дмитрий Босов. Именно он и пригласил Максима Барского в 2018 году на пост гендиректора созданной группы «Сибантрацит». Основной задачей Барского была консолидация активов, устранение конкуренции между структурами, входящими в группу и повышение эффективности всего бизнеса.
Максим Барский, уроженец Ленинграда и выпускник одной из лучших бизнес-школ США Berkeley Haas School of Business, во второй половине 90-х открывает в США брокерскую фирму Sinex, к 1997 году вошедшую в состав профессиональной ассоциации членов фондовой биржи (National Association of Securities Dealers). Он стал первым в истории Северной Америки предпринимателем с российским гражданством, получившим лицензию на осуществление такого вида бизнес-деятельности.
В 1998 он закрывает финансовый бизнес в США, возвращается на родину, и приобретает известность на российском инвестиционным рынке, как заметный и удачливый игрок. Позже он успешно проявил себя на ключевых постах в предприятиях нефтяной отрасти — WSR, ТНК-ВР и Matra Petroleum.
Его работа в качестве руководителя «Сибантрацита» так же выглядит впечатляюще. В результате реорганизации управленческих процессов и подходов к производству себестоимость добычи антрацита снизилась практически вдвое, за два года капитализация холдинга увеличилась втрое, а добыча антрацита по итогам 2020 года достигла 17,9 млн тонн.
Но гендиректор и член совета директоров холдинга «Сибантрацит» Максим Барский оставался наемным менеджером. Можно предположить, что удачливый инвестор и финансист был бы не прочь стать совладельцем сверхприбыльного бизнеса. И эта возможность ему представилась.
В мае 2020 года основателя и основного владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова находят мертвым в собственном доме в поселке Усово в Подмосковье. Рядом с телом лежит пистолет Glock 19 gen 4, в голове у бизнесмена огнестрельное ранение. Следственный комитет проводил проверку, в итоге гибель предпринимателя признали самоубийством.
По данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд. Но, по словам людей из его ближайшего окружения, последние месяцы жизни миллиардер пребывал в подавленном состоянии. Якобы, это стало следствием проблем внутри семьи и сложностей в бизнесе. С начала года Босов уволил ряд ключевых сотрудников в нескольких своих компаниях, все активы стал переоформлять на себя, ситуация выглядела так, что бизнесмен готовит их к продаже. В числе потерявших должность оказался и Максим Барский. Он покинул пост гендиректора «Сибантрацита» в марте 2020, но сохранил место в совете директоров. На тот момент текущий долг «Сибантрацита» составлял около 1 млрд долларов.
Оставим за скобками рассуждения, кому была выгодна смерть миллиардера. Обратимся к фактам.
Через три месяца после гибели Босова его вдова Катерина* оформила на себя половину его доли (43,285 из 86,57%) в компании «Аллтек», которая, напомним, контролировала «Сибантрацит». Однако мать бизнесмена и четверо сыновей Босова от других браков подали иск с требованием отменить отчуждение акций. Не будем утомлять перечислением подробностей судебных заседаний, апелляций, подачи встречных исков.
Итог оказался следующий: 86% группы «Аллтек» в равных долях перешли его отцу Борису, матери Людмиле и детям от двух первых браков Артему, Антону, Кириллу и Ивану. Никто из них не собирался заниматься крупным бизнесом, поэтому наследники решили продать основной актив «Аллтека» — группу «Сибантрацит».
И вот тут на сцену вновь выходит бывший гендиректор Максим Барский. Родственники Босова просят его, как менеджера, эффективно управлявшего компаний, подготовить ее к продаже.
Любопытная деталь: в октябре 2020 года Максим Барский стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел рейсом «Нью-Йорк-Москва». В багаже нашли картриджи к электронным сигаретам, содержащие производные марихуаны. Его отпускают под залог в 1 млн рублей, и Барский тут же улетает обратно в США. Его объявляют в федеральный розыск. Но в мае 2021 года он возвращается в Россию и никаких претензий у правоохранительных органов к нему не возникает. Влиятельные покровители, большие деньги, традиционное российское разгильдяйство? Опять же, не будем гадать, обратимся к фактам.
Максим Барский возвращается в Россию в статусе генерального директора новой компании «Сибан Холдинг», 70% в которой принадлежит холдингу «А-Проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна (основателя сотового оператора Yota), а 30% — самому Барскому. И именно «Сибан Холдинг» выступает покупателем группы «Сибантрацит». В октябре 2021 сделка закрывается, наследники Босова получили за угледобывающий консорциум около 1 млрд долларов. Таким образом, Барский становится владельцем 30% акций крупнейшего в России производителя металлургических углей.
Тут, конечно, может возникнуть резонный вопрос: как партнеры по «Сибан Холдингу» распределили траты на покупку активов семьи Босова? Треть от $1 млрд — слишком крупная сумма даже для бывшего гендиректора такого промышленного гиганта, как «Сибантрацит».
Ответ, возможно, кроется в дальнейших событиях.
В июле 2022 года «А-Проперти» выпускает пресс-релиз, в котором говорится — Альберт Авдолян консолидировал 100% «Сибантрацита» после выхода из компании ее бывшего гендиректора Максима Барского. В пресс-релизе подчеркивается: уход Максима Барского и консолидация компании не носят финансового характера и являются «безденежной сделкой».
Какие в реальности преференции получил господин Барский, приняв участие в комбинации по продаже «Сибантрацита», мы гадать тоже не будем. Известно, что сейчас живет в США и успешно занимается инвестиционной деятельностью. Разве что, происхождением капитала для инвестиций заинтересуются соответствующие американские службы.
После получения полного контроля над «Сибантрацитом» Альберт Авдолян объявил об объединении всех свои угольных активов в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Напомним, именно такой ход предпринял Барский в 2018 в отношении активов «Сибантрацита».
«УК „ЭЛСИ“ управляет комплексом угледобывающих и логистических активов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. По объемам добычи и транспортировки угля компания занимает 3-е место в РФ», — говорилось в сообщении компании.
В октябре 2022 АО «Сибирский антрацит» было переименовано в АО «Разрез Колыванский». Но смена названия не изменила огромного вреда экологии, который наносит добыча угля открытым способом. Скорее, наоборот: АО «Разрез Колыванский» наращивает темпы добычи, превращая все новые гектары земли в Искитимском районе в огромные карьеры, уничтожая плодородную почву, растительность и делая непригодными эти территории для жизни зверей и птиц.
Жители деревень, находящихся в непосредственной близости от мест добычи антрацита, страдают от облаков угольной пыли, накрывающих их дома.
Но самая серьезная проблема — землетрясения, которые происходят в Искитимском районе все чаще и чаще. Последнее с магнитудой толчков 2,2 зафиксировано 3 ноября.
Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла.
По словам директора филиала геофизической службы РАН Александра Еманова, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород. «Они увозят уголь и забирают в отвалы породу — рядом с ямой растут горы. Создается искусственный рельеф. Давление перераспределяется, активизируются глубины, а затем энергия высвобождается», — объясняет эксперт.
Пока наиболее мощные подвижки почвы были зафиксированы в районе села Харино в сентябре 2020 года. Магнитуда достигала 4,1 балла. Александр Еманов подчеркивает — большое количество происходящих небольших подземных толчков неизбежно ведет к дальнему увеличению сейсмической активности и усилению мощности землетрясений в будущем. Насколько сильными могут стать землетрясения под Новосибирском через несколько лет, специалисты предсказать не берутся, но этот процесс неизбежен.
«Разрез Восточный» неоднократно штрафовали за многочисленные нарушения производственного процесса и вред, нанесенный экосистеме, однако размеры штрафов мизерны по сравнению с оборотом компании.
Согласно данным системы СПАРК, чистая прибыль ООО «Разрез Восточный» в 2022 году составила 16 950 684 000 рублей. Владельцем 99,99% компании является ООО «ЭЛСИ Холдинг», конечными бенефициарами которого в равных долях являются бизнесмены Альберт Авдолян и Александр Исаев.
В октябре 2022 года Минюст России признал иноагентом вдову Дмитрия Босова Катерину*. По версии ведомства, она получала деньги от украинских структур и занималась политической деятельностью.
В августе 2022 года Катерина Босов* в интервью французскому изданию Facta, сказала, что к гибели ее мужа могут быть причастны российские спецслужбы и крупные чиновники. По словам Катерины*, якобы, бизнесмен отказался продать свои активы людям, на которых ему указали, за один миллиард долларов при их фактической стоимости в районе $5 млрд.
*) — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.