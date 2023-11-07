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Зрители долго заходили в зал

На концерте в Новосибирске певец Алексей Чумаков полчаса прождал зрителей

7 ноября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Зрители долго заходили в зал
Певец Алексей Чумаков столкнулся с 30-минутным ожиданием зрителей перед выступлением в Новосибирске, так как не все успели занять свои места в «Локомотив Арене».

Известный певец Алексей Чумаков приехал в Новосибирск, чтобы дать концерт, который проходил в «Локомотив Арене».

Однако перед началом выступления возникла небольшая задержка из-за того, что зрители не успели занять свои места, а их пришлось ждать около полу часа.

Певец специально выбрал «Локомотив Арену» для своего выступления, так как это просторный зал на 5000 человек и он хотел показать своим поклонникам по-настоящему запоминающееся шоу, а не просто выступление на маленькой сцене и маленьком экране.

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#Общество#Новосибирск#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка
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