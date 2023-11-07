На концерте в Новосибирске певец Алексей Чумаков полчаса прождал зрителей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Известный певец Алексей Чумаков приехал в Новосибирск, чтобы дать концерт, который проходил в «Локомотив Арене».
Однако перед началом выступления возникла небольшая задержка из-за того, что зрители не успели занять свои места, а их пришлось ждать около полу часа.
Певец специально выбрал «Локомотив Арену» для своего выступления, так как это просторный зал на 5000 человек и он хотел показать своим поклонникам по-настоящему запоминающееся шоу, а не просто выступление на маленькой сцене и маленьком экране.