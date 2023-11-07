«Норникель» объявил старт программы по улучшению экологии в Норильске

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Именно в Норильске сегодня внедряются новые технологии, способные перевернуть представления о том, что не закрывая производства, можно сохранить окружающую среду. Об этом пишет newizv.ru.
Основным веществом, которое загрязняет воздух, накапливаясь в атмосфере, в Норильске является диоксид серы. Эту проблему поможет решить специально разработанная «Серная программа», реализацией которой занимается «Норникель».
Диоксид серы, по сути, является побочным продуктом предприятий «Норникеля». Получают его при производстве меди, никеля, кобальта и палладия — тех самых металлов, которые используются для экологичных технологий: электромобилей, водородной энергетики и генераторов электричества из возобновляемых источников. В то же время диоксид серы позволяет развивать в мире неатомную, водородную энергетику.
Более того, от производимых в Красноярском крае кобальта и меди зависит мировая возобновляемая энергетика, развитие которой сможет спасти планету от климатической катастрофы, если решить проблему с побочными продуктами производства.
В этой связи «Норникель» разработал комплексную программу по снижению объемов вредных выбросов. С этой целью было принято решение о перераспределении производственных мощностей старого никелевого завода на другие площадки, действующие за пределами городской черты. Это позволило на 30 процентов снизить объемы загрязнения воздуха в городе. В Норильске внедряется и другая уникальная технология, которая позволит максимально обезвредить вредные выбросы и решить проблему загрязнения воздуха.
Идея нового метода состоит в том, что диоксид серы можно переработать в серную кислоту, а полученное вещество нейтрализовать с помощью известняка. В итоге получается гипс — безопасное и нейтральное с точки зрения экологии вещество. Этот проект получил название «Серная программа». В дальнейшем этот проект планируется запустить в масштабах всей страны. Программа уже включена в федпроект «Чистый воздух».
Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, проект по улучшению экологии Красноярского края не свернули даже после введения антироссийских санкций.
В рамках реализации экологического проекта были переоборудованы цеха. По своим размерам они теперь не уступают самому действующему производству. Когда комплексы по утилизации диоксида серы заработают, то только на одном Надеждинском заводе Красноярского края будут ежегодно производить до 4 млн тонн гипса. Сегодня такое количество выпускают все профильные предприятия страны.
Отметим, что «Норникель» совместно с крупнейшим отечественным производителем строительно-отделочных материалов «Волма» провел тестирование гипса, первые партии которого произвели на мощностях «Серной программы». Недавние испытания подтвердили, что этот материал хорошо подходит для изготовления строительных смесей.