«Норникель» объявил старт программы по улучшению экологии в Норильске

В этой связи «Норникель» разработал комплексную программу по снижению объемов вредных выбросов. С этой целью было принято решение о перераспределении производственных мощностей старого никелевого завода на другие площадки, действующие за пределами городской черты. Это позволило на 30 процентов снизить объемы загрязнения воздуха в городе. В Норильске внедряется и другая уникальная технология, которая позволит максимально обезвредить вредные выбросы и решить проблему загрязнения воздуха.