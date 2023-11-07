Новосибирцу воткнули вилы в голову — кто виноват и что произошло на самом деле

Инцидент произошел 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе. Двое мужчин устроили конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе схватки один из них нанес другому серьезные повреждения, воткнув вилы в его голову. Пострадавший был доставлен в больницу.