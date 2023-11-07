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Вилы в голове

Новосибирцу воткнули вилы в голову — кто виноват и что произошло на самом деле

7 ноября 2023, 04:43
Фото: МАСС
Вилы в голове

Арестован подозреваемый в покушении на убийство новосибирца с вилами в голове

В Новосибирске произошел инцидент, в результате которого голову мужчину проткнули вилами; подозреваемого задержали.

В Новосибирске мужчине нанесли тяжелое ранение вилами в голову. Правоохранители уже начали расследование и возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Инцидент произошел 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе. Двое мужчин устроили конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе схватки один из них нанес другому серьезные повреждения, воткнув вилы в его голову. Пострадавший был доставлен в больницу.

Пришлось привлечь специалистов муниципально-аварийной службы (МАСС), чтобы удалить вилы из головы пострадавшего. Зубья инструмента пришлось разъединять прямо в операционной, так как они проникли «сквозь всю голову».

Полиция Заельцовского межрайонного отдела города провела расследование и арестовала подозреваемого в покушении на убийство новосибирца.

Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Арест#Эмилия Губарева
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