Первый мусульманский медресе за Уралом построят в Новосибирске

Главная задача новосибирского медресе заключается в подготовке имам-хатыбов для работы в мечетях Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, здесь также будут преподавать русский язык для мигрантов из мусульманских стран. Это будет первое учебное заведение для мусульман за Уралом.