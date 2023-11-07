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Первый мусульманский медресе за Уралом построят в Новосибирске

Первый мусульманский медресе за Уралом построят в Новосибирске

7 ноября 2023, 02:34
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство медресе на улице Мира: это станет первым медресе за Уралом.

В Новосибирске разрешили строительство мусульманского учебного заведения — медресе. Решение о продлении разрешения было принято мэрией города и действует до конца 2024 года.

Медресе будет располагаться на улице Мира в Кировском районе и занимать участок площадью 13 тысяч квадратных метров. Размер самого здания составит 6 тысяч квадратных метров и будет иметь высоту 37,22 метра с четырьмя или девятью этажами.

Главная задача новосибирского медресе заключается в подготовке имам-хатыбов для работы в мечетях Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, здесь также будут преподавать русский язык для мигрантов из мусульманских стран. Это будет первое учебное заведение для мусульман за Уралом.

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